Første utstilling om Holocaust i Midtøsten

«We Remember» heter utstillingen som 26. mai åpnet i et museum i Dubai i De forente arabiske emirater, skriver CNN. Den lanseres som den aller første utstillingen med Holocaust som tema i et arabisk land i Midtøsten. Den består blant annet av sterke vitnesbyrd fra tidsvitner og Holocaust-overlevende, og sentralt står det kjente bildet av den lille jødiske gutten i Warszawa-gettoen. Både Israels og Tysklands ambassadører i Emiratene var til stede da utstillingen åpnet.

Stor betydning

Elie Abadie i Emiratenes jødiske råd mener utstillingen i Crossroads of Civilizations Museum vil få stor betydning i regionen.

– De fleste i Midtøsten vet at Holocaust fant sted, men de har ikke lært så mye om det, eller snakket så mye om det, sier Abadie til CNN. Et annet poeng for Abadie er at også jøder i arabiske land som Libya, Tunisia og Irak ble forfulgt av nazistene og dermed rammet av Holocaust. Hitlers nazistiske ideologi spredte seg også utenfor Europa, påpeker han.

[ Verdensledere samlet seg for å markere Holocaust ]





De fleste i Midtøsten vet at Holocaust fant sted, men de har ikke lært så mye om det. — Elie Abadie

Hjalp jøder

Utstillingen forteller også om arabere og muslimer som forsøkte å hjelpe jødene under krigen. Det muslimskdominerte Albania tok for eksempel imot mange jødiske flyktninger, ifølge utstillingen. En annen spesiell historie er den om den egyptiske legen Mohamed Helmy, som reddet flere jøder fra å bli deportert til dødsleirene. En av de han reddet var ei ung jente, Anna Boros, som han til slutt adopterte. Helmy var den første araber som ble anerkjent som «Righteous Among The Nations» i Israel. Utstillingen avsluttes med et sitat fra Koranen: «Den som redder et liv, redder hele verden». Det samme ordtaket finnes også i jødisk kultur.

[ Titusenvis vil kaste henne ut av huset etter Holocaust-uttalelse ]