Det opplyser Fredrikstad kommune i en pressemelding sendt ut i 14.30-tida fredag. Restriksjonene, som gjelder både i Fredrikstad og på Hvaler innebærer følgende:

Forbud mot vanning med spreder

Forbud mot bruk av ubetjent slange

Forbud mot bruk av dryppvanningsanlegg

– Vanning med kanne og håndholdt slange med munnstykke er tillatt, heter det i pressemeldingen.

Videre opplyses det at vannforbruket overvåke kontinuerlig og ytterligere tiltak vurderes fortløpende, for å hindre at abonnenter blir uten vann.

Det er imidlertid foreløpig gjort følgende unntak fra vanningsrestriksjonene:

Anleggsgartnere som har behov for vanning av nyplantede anlegg

Idrettsanlegg

Huseiere som skal vaske hus før maling

Barnehagebarn får lov til å dusje i vannspreder

Oppfylling av badebasseng

Nysådd plen, nyplantet hekk og lignende: Private husstander må sende søknad og vedlegge bilde på e-post til Servicetorget: torget@fredrikstad.kommune.no