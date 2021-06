Hvem: Aina Sollie Steen (47)

Hva: Interiørdesigner og dommer i TV2s Sommerhytta, der fire deltakerpar konkurrerer om å vinne sin egen hytte.

Hvorfor: Femte sesong av Sommerhytta går på skjermen nå, mens sjette sesong er under innspilling.

Nå som jeg har ekspertisen på tråden: Jeg må pusse opp badet mitt, og har vært innom tanken på marokkanske fliser på gulvet. Men er det litt bakpå, kanskje? Jeg vil jo ikke være helt 2010.

– Trender og tendenser beveger seg hele tiden. Og tradisjonelle, marokkanske fliser kan godt fungere som en varig flis. Men uansett hvilken flis du velger, vil jeg anbefale å ikke flislegge hele badet, men å variere overflatene. Kanskje du kan male taket og den ene veggen, og la flisene være mer nøytrale.

Et av disse parene stikker av med seieren i årets Sommerhytta på TV 2. De vinner hytta de har pusset opp, mens de andre hyttene legges ut for salg. (Espen Solli/ TV 2)

Men hva er trendy nå, da?

– Det er å være nær naturen. Vi vil ikke bare ligge ute i en hengekøye, vi vil ha naturen inn. Vi vil ha det grønt, og vi vil nærmest dusje i et fossefall. Og vi trenger å omgi oss med farger fra jorda, som rustrøde farger og ørkentoner.

Og da skal alle ha matt rosa stue. Hvorfor er vi sånne saueflokker, egentlig?

– Nye farger gjenspeiler samfunnet vi lever i, og setter trenden. Så lanseres fargene av de store kjedene. I starten ser du bare små rustrøde detaljer, og plutselig en dag synes du en stor treseters sofa i rustrød fløyel er akkurat det du trenger.

Lyst på rosa stue? Du er ikke alene. (Oleksandr Kondriianenko/Getty Images/iStockphoto)

En kollega har sagt til meg at når klesmoten er kommet til Cubus, så er den kommet for å dø. Er det litt sånn med interiør, også? Nille er full av messing og fløyel …

– Haha! Jo, tendensen starter et sted. Noen må være innovative, og da er det få eller ingen som liker det. Men trender varer lenger enn man tror. Folk må få tid til å få det inn i hjemmene sine. Og selv når alle har fått de samme tingene i hus, så fortsetter trenden i lang tid.

Hvis du skal pusse opp nå, hva bør du IKKE gjøre?

– Ikke gå på side 43 i Ikea-katalogen og plukk alt derfra. Mitt tips nummer én er å la Finn, Fretex og bruktmarkeder være med på innkjøpslisten. Der finner du alt mulig, ikke bare vintage og retro.

Snekker Lars Fossum, interiørdesigner Aina Sollie Steen og hageekspert Finn Schjøll er dommere i Sommerhytta. (Espen Solli/ TV 2 )

Vi må snakke litt om Sommerhytta, også! Neste uke er det finale. Har du en favoritt?

– Jeg heier på alle fire parene. Vi er tre dommere med hvert vårt fagfelt, og selv om det ikke kommer fram på tv, bruker vi mye tid på å vurdere oppgavene de får. Vi er glade i dem alle. Noen er bedre på snekring, noen har bedre ideer. Men det er dessverre bare en som kan vinne.

De andre tre hyttene selges på det åpne markedet. Får man rabatt for skeiv flislegging og manglende hjørnelister?

– Hyttene selges av utbyggeren, ja, og de passer på at hyttene er hundre prosent i orden. Ikke alle er mulig å bare legge rett ut på markedet. Jeg har hørt i etterkant at noen bad har blitt revet helt ned og bygd opp igjen før salg.

Huff, det er mange timers bortkastet jobb for deltakerne. Men du, som tvillingmamma, banker ikke hjertet ditt litt ekstra for det ene deltakerparet, de eneggede tvillingene Trine og Trude?

-Som dommer må jeg være nøytral. Men ja, de er skjønne. Hvis det hadde vært en gullhammer for positivitet, iver og glød, hadde de fått den hver uke.

Har tvillingene dine også matchende navn?

-Ja, faktisk. De heter Selma og Sofia. Det å være enegget tvilling er en utrolig spesiell relasjon. De er så nær hverandre at jeg til tider nærmest har følt meg utenfor som mor!

Tvillingsøstrene Trine og Trude Rishaug Lium går inn i finaleuka uten en eneste gullhammer så langt. (Espen Solli/TV 2 )

Hvilken bok har betydd mest for seg?

-Jeg er halvt bergenser, så Gunnar Staalesens Bergens-trilogi. Pappa er fra Bergen, og da jeg var liten tok jeg toget over fjellet for å besøke farmor. Der måtte jeg som oftest sitte i røykekupeen, så den der nydelige naturen på Bergensbanen som alle snakker om, har jeg aldri forstått. For meg var det alltid helt grått.

Hva gjør deg lykkelig?

– Som voksen har jeg forstått at lykken kommer i små drypp. Å våkne på hytta med sol fra morgenen av, og å ha husket å kjøpe kaffe.

Du har hytte, selvsagt?

Ja, jeg og kjæresten bor ikke i samme hus til daglig, vi har tre barn hver på hver vår kant av byen, så hytta er vår felles arena.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kunne vært litt mindre utålmodig. Nå høres det ut som jeg er nesten perfekt, haha. Det er mye annet som er galt med meg også, altså.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da tenker jeg ikke på økonomi, men kjøper alle basisvarene i en dyr matbutikk.

Sånn som de dyreste tomatene?

Ja, nettopp! Vi vet søren ikke hvor lenge dette livet varer, så det er bare å gripe fatt i det.

Er det noe du angrer på?

-Nei.

Ikke noen oppussingsprosjekter som har gått fullstendig galt av sted?

– Nei, blir noe feil, så gjør jeg det om. Men jeg har heldigvis flyttet fra et par steder med 90-tallsstrier på veggene.