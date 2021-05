Aper skifter «dialekt» når de møter andre arter

I en ny studie, publisert i tidsskriftet Behavorial Ecology and Sociobiology, viser en gruppe forskere fra Brasil at aper endrer stemme og tonefall for å bli bedre forstått. Det skriver CNN.

De har observert de to ulike apeartene rødhåndet tamarin og tofarget tamarin. De rødhåndede apene er kjent for å ha større fleksibilitet i stemmebruken, mens den andre gruppen bruker et langt rop.

Men da de førstnevnte tok seg inn i de andres territorium, oppdaget forskerne noe nytt. Plutselig begynte de rødhåndede tamarinene også å bruke det lange ropet, karakteristisk for den andre arten.

Ønsker å bli forstått

Forskerne bak studien mener at dette kun skjer i tilfeller hvor de to artene oppholder seg på samme sted. Hvorfor apene gjør det er ikke forskerne sikre på, men de har noen teorier.

- Det er mulig det er for å hjelpe med å identifisere hverandre når de forsvarer territorium eller konkurrerer om ressurser, sier Tainara Sobroza, studiens hovedforfatter.

Unngå dårlig tone

Til CNN forteller professor i evolusjonsbiologi Jacob Dunn at dyr som ligner hverandre, kan bli likere når de tilbringer tid sammen.

- Siden disse tamarinartene er avhengige av de samme ressursene, er det sannsynlig at ved å endre «dialekt» blir det enklere for disse små primatene å identifisere hverandre i en tjukk skog, og potensielt for å unngå konflikt, sier Dunn.

Så neste gang noen blir snurt fordi du etterligner dialektene deres, er det bare å si at du tvert imot gjør det for å bli forstått og unngå krangling.