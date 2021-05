Travtips V65 Jarlsberg torsdag

Banker i ny regi

En spesiell utskriving av kveldens løp på Jarlsberg har rørt godt rundt i gryta for de aktive og løpene er blitt litt vanskelige å vurdere. Vi mener likevel vårt bankervalg Patent Leather (V65-6) har alle sjanser, selv om den ikke vinner så ofte. Hingsten har byttet treningskvarter fra Frode Hamre til Geir Kihle i Stange og miljøforandringen ser ut til å ha gitt utslag i positiv lei. Dessuten er løpsutskrivingen nå faktisk til hestens fordel.





V65 JARLSBERG (innleveringsfrist kl. 18.55)

1. avd: VISCONTI (6) – N.Y. ROSE LINE (5) – CONTROVERSY (2) – GLAMOUR TILLY T.E. (8) – Roald A. Boko (10) – L’Amour D.E. (1).

2. avd: GARLI VIKTOR (6) – SOLAN GUTT (4).

3. avd: KOLBU JONATAN (7) – Bjønnum Baus (3).

4. avd: KLEPPE NIDO (12) – HAUGLID STORM (3) – Turbo Teddy (4) – Mantus (2).

5. avd: MOEN THOR (1) – STARSTRUCKED (2) – Amon Wise As (8) – From Zero To Hero (4).

STRØKET i V65-5 (V5-2/DD-1): Beat’em All (6).

6. avd: PATENT LEATHER (6). Reserve: Ramona’s Fighter (4).

STRØKET i V65-6 (V5-3/DD-2): Gogo Hall (8).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 32 kroner.

Stort V65-forslag: 384 kroner.





Dagens Dobbel – JARLSBERG

(innleveringsfrist kl. 20.25)

Han er en flymaskin målt mot de andre i kveldens DD-2. Patent Leather har våknet til og ligger godt an. Han kan testes med en liten innsats.

Systemforslag 100 kroner:

DD-1: Moen Thor (1) – Starstrucked (2).

DD-2: Patent Leather (6).

(to kombinasjoner à 50 kroner)

Vurdert av Even Elvenes