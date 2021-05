Arbeid på vei og jernbane i sommer

Mens folk flest lar humla suse, spiser is og nyter ferien, skal det jobbes for å ruste opp Østlandets transportårer. Det årvisse arbeidet må til for å vedlikeholde og fornye veier og bane. Særlig i hovedstadsområdet er det mye trafikk som over tid sliter på infrastrukturen. Det skriver Bane NOR i en pressemelding.

– Vi ønsker at folk skal kunne reise raskt, trygt og komfortabelt. Det betyr at vi har en stor jobb å gjøre, både med å vedlikeholde dagens anlegg og bygge nytt der det trengs, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon, Bane NOR.

Derfor samarbeider Statens vegvesen, Ruter, togselskapene og Bane NOR for å informere og finne de beste løsningene for kunder og naboer mens arbeidet pågår.

[ Dette skjer ved Årum det kommende året ]

Sjekk nettsidene

Ruter, Vy, Go-Ahead og Flytoget tilbyr alternativ transport der det er stengt for trikk-, T-bane og togtrafikk. De som skal reise med kollektivtransport i sommer må være forberedt på at reisen kan ta lenger tid og kreve flere bytter underveis enn det som er normalt. I tillegg kan avgangstidene være annerledes enn når den vanlige rutetabellen gjelder.

Smitteverntiltakene gjelder på samme måte som ved ordinær trafikk. Du finner informasjon om anbefalingene på selskapenes egne nettsider eller i FHI sin veileder.

For oppdatert informasjon om din reise og hvordan du skal komme deg frem; se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Ruter, Vy, Go-Ahead og Flytoget.

[ Tror ikke dobbeltspor i Råde blir noe av ]

T-bane og vei

I Oslo stenger Sognsvannsbanen mellom Majorstua og Sognsvann i perioden 26. juli til og med 30. juli.

I Vålerengtunnelen fortsetter det sårt tiltrengte vedlikeholdet, og det ene løpet vil fremdeles være stengt. Det er planlagt at tunnelen åpner for vanlig trafikk på sensommeren.

På Mosseveien i Oslo skal det jobbes for å sikre en støttemur langs veibanen. Her vil det ene inngående kjørefeltet ved Bekkelaget være stengt over en strekning på ca. 300 meter, som i fjor sommer.

[ Kompliserte regler for elbil-lading på Kongsten ]

Jernbanen

Fra 26. juni til og med 8. august skal det jobbes på jernbanestrekningene Drammen-Asker, Sandvika-Lysaker og Oslo S-Holmlia.

I hele juli er det stengt fra Oslo S til Drammen/Spikkestad, og det blir tidvis og stedvis jobbing fra Drammen mot Gulskogen og Sande, og fra Holmlia til Rygge og Mysen/Rakkestad.

I tillegg blir det arbeid mellom Grefsen og Gjøvik fra 9. august til og med 19. august.

Flere avganger og ankomster med buss-for-tog flyttes i år fra Oslo S til Tollbugata, som ligger et par steinkast unna, i retning Børsen. Dette området blir vanligvis brukt som ankomstplass for busser. I år skal området også brukes til avganger med buss-for-tog ut av hovedstaden i retning Drammen.

– Vi skal skilte veien godt, og togselskapene har kundeveiledere på plass for å bistå de reisende, sier Victor Hansen.

[ Fredrikstad får verdens første Co2-frie gipsplatefabrikk ]

---

Fakta: Sommerens arbeid på vei og bane

Tog:

Asker-Drammen: Stengt i perioden 26. juni til og med 8. august

Lysaker – Sandvika (kun lokaltog L1): Stengt i perioden 26. juni til og med 8. august

Oslo S – Spikkestad/Drammen: Stengt i perioden 3. juli til og med 1. august

Drammen-Gulskogen/Sande: Stengt i perioden 3. juli til og med 21. juli

Oslo S – Holmlia: Stengt i perioden 26. juni til og med 23. juli

Oslo S-Rygge og Oslo S- Mysen/Rakkestad: Stengt i perioden 24. juli til og med 8. august

Grefsen-Gjøvik: Stengt i perioden 9. august til og med 19. august.

De første dagene etter at arbeidene er avsluttet vil togene kjøre med redusert hastighet. Det kan i tillegg komme innstillinger.

T-bane:

Sognsvann-Majorstuen: Stengt i perioden 26. juli til og med 30. juli

Vei:

Vålerengtunnelen: Fortsatt stengt i ett løp, men planlagt åpnet på sensommeren.

---