Ny studie: Hunder oppdager korona på under et sekund

En studie utført i London fant at personer som er smittet med koronavirus avgir en tydelig lukt, som trente hunder kan oppdage, melder The Guardian.

Kan plukke ut smittede på reisefot

Det deltok seks hunder i koronastudien, som ennå ikke er fagfellevurdert. Studien fant at hunder kan oppdage korona på klær som ble brukt av infiserte mennesker med opptil 94,3 prosent følsomhet. Dette sammenlignes med en følsomhet på 58-77 prosent for hurtigtester, og 97,2 prosent for PCR-tester.

Nøyaktig som de er, vil hunder aldri erstatte PCR-tester. Selv om de kan være nyttige på flyplasser, hvor de raskt kan markere passasjerer, vil de som er identifisert kreve en bekreftende PCR-test, og gå i karantene mens de venter på resultatene. Bruken av hunder gjør det likevel mer effektivt, da man slipper å teste alle passasjerer.

Identifisere koronasmittet = godbit

Det tar åtte til ti uker å trene en hund til å oppdage korona. Hundene belønnes med en godbit for å riktig indikere en positiv prøve eller ignorere en negativ. I denne studien ble hundene trent med t-skjorter, sokker og masker fra både infiserte og uinfiserte mennesker.

Studien er utført av “Medical Detection Dogs”, som er en organisasjon som trener hunder til å oppdage luktendringer hos mennesker med diabetes type 1. Denne lukten sendes ut kort tid før helsen forverres. Organisasjonen undersøker også hunders evne til å oppdage kreft og andre sykdommer, inkludert Parkinson og malaria.

