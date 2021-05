IMF: Dette vil det koste å få slutt på pandemien

På fredag presenterte organisasjonen et forslag på å få en slutt på koronapandemien, skriver Reuters. Det innebærer blant annet at 40 % av verdens befolkning skal vaksineres i løpet av 2021, og 60 % innen sommeren neste år.

Prisen på hele operasjonen har de fastsatt til 50 milliarder dollar, eller omtrent 418 milliarder norske kroner. Men IMF mener at dette ikke er et økonomisk tapsprosjekt. Ved at den økonomiske aktiviteten tar seg opp igjen, mener de at ni trillioner dollar vil bli spyttet inn i verdensøkonomien.

Videre mener IMF at det er rike land som vil kunne tjene mest på at verden kan legge nedstengingene bak seg.

En seriøs trussel for hele verden

Reuters skriver videre at pengefondet mener at konsekvensene av pandemien er en seriøs trussel for hele verden. De peker blant annet på større sannsynlighet for sosial uro og internasjonale spenninger som potensielle farer.

Som følge av skjevheten i den internasjonale vaksinefordelingen, ber IMF rike land donere flere vaksiner til land som har få doser. Reuters skriver at mens 40 % av USAs befolkning er vaksinert, er vaksinasjonsgraden kun 2 % i Afrika. IMF-sjefen Kristalina Georgieva sier at donasjoner vil gagne økonomisk velutviklede land.

– Avanserte økonomier – som blir bedt om å bidra mest – vil sannsynligvis se den høyeste gevinsten av offentlige investeringer i moderne historie.

Forsiktige optimister

IMF mener at om man ikke gjennomfører tiltak raskt, vil flere fattige land ikke få vaksinert store deler av befolkningen før mot slutten av 2023.

For å gjennomføre planen, behøver rike land å bidra med 35 milliarder dollar. G20-landene har allerede sagt seg villige til å bidra med 22 milliarder dollar. Da mangler det 13 milliarder dollar, men en av økonomene bak planen, Gita Gopinath, er optimist. Hun mener det er i alles interesse at vaksinasjonsgraden er høy over hele land.

– Vi vet, og verdens helsemyndigheter har sagt det til oss gang på gang, at pandemien er ikke over noe sted før den er over overalt, sier Gopinath.

Norge donerer vaksiner

Det samme var budskapet til Erna Solberg i et intervju med NTB. Der annonserte hun at Norge har bestemt seg for å donere fem millioner vaksinedoser til fattige land. I Norge er nå 93 % av alle over 65 år vaksinert, og like under 30 % av hele befolkningen har fått minst en dose, ifølge VGs vaksineoversikt.

