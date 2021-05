En TV-høst full av gamle kjenninger

Hvor lenge skal «Grey’s Anatomy» egentlig gå på TV? Spørsmålet har amerikanske bransjemedier stilt denne uka, da det ble kjent at sykehusdramaet fra 2005 skal fortsette med en 18. sesong på TV-kanalen ABC til høsten. For i så mange sesonger pleier ikke mainstream dramaserier å holde. Særlig ikke i vår tid, hvor tilkomsten av nye serier øker årlig, og stadig flere ser på strømmekanaler framfor lineær-TV.

Sykehusdrama som «Grey's Anatomy» er blant det mest populære innen amerikanske serier på lineær-TV og på nettet. (TV 2)

Faktum er at «Grey’s Anatomy» 16 år etter premieren fortsatt er svært populært. Den topper ratingen for dramaserier på de fem tradisjonelle kringkasternettverkene i USA i den viktige målgruppa seere under 50 år. Men enda viktigere for ABC og eierselskapet Walt Disney Company er det at dramaserien er verdens nest mest sette på strømming også, bare slått av «The Office».

Mer av det kjente

Populariteten tilsier at doktor Grey og kollegaene hennes får beholde jobben en god stund til. Det får spin off-serien «Station 19» også, et populært brannmannskap-drama som har gått i fire sesonger. Hvilke serier som kommer og som må takke for seg er presentert under bransjeuka kalt upfronts, som amerikansk TV-industri har hver vår. Det er her kringkasternettverkene informerer annonsører og konkurrenter om serier og ambisjoner for høsten og litt til.

De siste årene har blålys-drama som «Station 19» vært en trend innen amerikansk drama-underholdning. (TV 2)

Disse presentasjonene handler først og fremst om lineær-TV, noe utvalget av dramaserier bærer preg av. Det er ikke fornyelse og kreativt mangfold det handler om for TV-nettverkene, tidligere kalt de fem store: ABC, CBS, Fox, NBC og CW. Det mest åpenbare ved det kommende lineære serieutvalget deres er de bærer mer preg av samtidas krav og forventninger til mangfold av mennesker, kjønn, legning og folkeslag.

Variasjonen i historiene som fortelles står det imidlertid dårligere til med. Årets upfronts bærer preg av at nettverks-TV er på vikende front, i takt med at de mister stadig mer av publikum til strømmekanalene. Noe talkshowvert Jimmy Kimmel ikke la særlig skjul på når han holdt sin tradisjonelle roast under Disneys presentasjonsdag denne uka:

«Her på ABC har vi to typer serier. De kansellerte, og ‘jøss, jeg visste at den der fortsatt gikk’. Å skryte av å være størst blant TV-nettverkene, er som å skryte av å ha den bestselgende telefaks-maskinen. Vi er en utdøende art. Den gode nyheten er vi dør sammen». Kimmels spydigheter er ikke møtt av protester eller motargumenter, fra noe hold.

Avlegger etter avlegger

De amerikanske kringkasternes høstplaner forteller også hvor trygghetssøkende en kommersiell TV-bransje kan bli. Selskapene vil lage et tjuetalls nye serier, og over 70 nye sesonger av etablerte serier. Og det er tydeligvis familievennlig blålys-action som gjelder i år, i avlegger etter avlegger: «9-1-1», «9-1-1: Lone Star», «Chicago Fire», «Chicago Med», «Chicago P.D».

«9-1-1: Lone Star» har Rob Lowe i rollen som brannsjefen selv, som norske fans kan oppleve på Disney+. (Fox Broadcasting Company/Walt Disney Company/CR: Jack Zeman/FOX)

Seiglivede franchiser som «NCIS» og «Law And Order» får enda flere underbruk på skjermen. Og den første «CSI»-serien, som foregikk i Las Vegas, er tilbake som «CSI: Vegas», med en hovedetterforsker på ny spilt av William Petersen.

«Chicago Fire», en av seriene om utrykningsmannskap fra den amerikanske byen som vil fortsette på TV, og som også kan sees på Viaplay. (Viaplay)

Moderne og tidsriktig

Kommende TV-sesong inkluderer gjensyn med enda eldre helter i 2020-tallsversjon: «Walker» og «Magnum P.I.» får fortsette, mens «MacGyver» har mistet TV-jobben. Politiserien «The Rookie» har også fått fornyet tillit.

Politiserien «The Rookie» har fått fornyet tillit etter at handlingen ble mer realistisk som følge av BLM-debatt og demonstrasjoner som preget deler av USA i fjor sommmer. (TV 2)





Etter BLM-debatten og demonstrasjonene i fjor sommer endret denne feelgood-serien om rekruttene i Los Angeles-politiet perspektiv og antok en mer virkelighetsnær tilnærming til samfunnsforhold og relasjonen mellom politi og utsatte befolkningsgrupper. Den følbare politiske vendingen gjorde serien til en ratingvinner, og mer populær enn de andre dramaene i samme genre.





Helsearbeidere i sentrum: Dramaserien «The Good Doctor» er populær nok til at det skal lages en sesong fem av serien. Som kan sees på TV 2 Sumo. (TV 2/AP)

Sykehusseriene «The Good Doctor», «New Amsterdam» og «The Resident» har fått forlenget turnusen. Av andre kjente føljetonger kommer krimthrilleren «The Blacklist» og komiserien «Brooklyn Nine-Nine » i en ny sesong hver før de skal takke av og gå over i reprisekarusellens evige rundgang.

Strømmeeventyr

En høstnyhet bærer preg å være mer strømmetilpasset enn de andre: Disney-eide Fox skal gjenopplive 70-tallsserien «Fantasy Island», øya man kan dra til for å oppnå ønskedrømmen sin på magisk vis. Og når den er klar, skal den få selskap av originalen og versjonen fra 1990-tallet på en strømmekanal FOX har i USA. Rekordserien «The Simpsons» skal komme med sesong 33 og 34, som norske fans får se på Disney+ med tid og stunder.

«The Simpsons» er serien som har gått lengst på amerikansk TV. Sesong 33 og 34 er underveis. (Fox Broadcasting Company/Walt Disney Company)

CW byr på en drøss nye superhelteventyr med The Flash, Stargirl, Batwoman og ekteparet Supermann og Lois Lane. Samme selskap har også bestemt seg for å lage en ny utgave av science fiction-serien «4400», sist laget på TV i 2007.

Av seriene om kappe- og trikotkledde TV-heltene er «Batwoman» tilbake i ny sesong - og med ny skuespiller i hovedrollen - til høsten. (HBO Nordic)

ABC og Disney vil lage en oppdatert utgave av 80-tallskomedien «The Wonder Years», en ny resirkulering av en gammel suksess som Jimmy Kimmel kommenterte i sin upfront-opptreden: «Vår programstrategi er som en gammel person med en datamaskin som ikke virker. Vi skrur den av og håper den rebooter seg selv.».

Selv om en lanseringsuke som upfronts først og fremst har fokus på et amerikansk publikum og amerikanske reklametidkjøpere, handler dette om serier vi vil få tilgang til - eller allerede har ett forhold til - via norske TV-kanaler. Og strømmetjenester. Så det å glipp av ukas episode av «Grey’s Anatomy» på TV 2 ikke akkurat krise. Serien ligger ute på TV 2 Sumo også. Og på Viaplay. Og på Disney+.

