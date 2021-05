Mener 17. mai-opptøyene ikke er tegn på felles opposisjon mot politiet

Fredrikstad-politiets Lars Fosse ga en orientering til formannskapet om gatekampen som oppsto mellom ungdommer og unge voksne og politiet på Stortorvet på nasjonaldagen. Politiet ble angrepet av noen av dem med steiner og flasker. Hundrevis av unge mennesker var samlet på området.

I det videooverførte formannskapsmøtet torsdag gjorde Fosse kort rede for hvordan politiet ser på opptøyene nå i etterkant, mens etterforskning fortsatt pågår.

Politiet ser dem ikke som en kriminell «gjeng», vi bruker ikke det begrepet i dette tilfellet. — Lars Fosse, leder av forebyggende avsnitt i Fredrikstad-politiet

Lars Fosse, leder ved forebyggende avsnitt i Fredrikstad-politiet. (Kristian Norvik)

En politipatrulje konfronterte en overstadig beruset mindreårig, og opptøyene som fulgte resulterte blant annet i kasting av gjenstander mot politiet, som måtte tilkalle forsterkninger fra hele Øst politidistrikt sør for Oslo.

– Det er ikke vår oppfatning at alle ungdommene som var samlet i sentrum 17. mai var i en felles opposisjon mot politiet. Mange var samlet på et lite område av ulike årsaker, og det var en liten gruppe av disse som startet en konfrontasjon med politiet, fortalte Fosse til formannskapet.

– I den mindre grupperingen som dro i gang opptøyene er flere av dem kjente personer for politiet samt for utelivsbransjen. Politiet ser dem ikke som en kriminell «gjeng», vi bruker ikke det begrepet i dette tilfellet.

Politiet har imidlertid fått tilbakemeldinger om at det i enkelte ungdomsmiljøer i Fredrikstad har oppstått en endret oppfatning av politiet.

– Dette skal være preget av mer fiendskap og av mindre tillit til politiet. Det ser vi som bekymringsfullt, sa Fosse.

Ikke alle fra Fredrikstad

Orienteringen fra Fosse, som er leder for forebyggende avsnitt i Fredrikstad-politiet, kom etter at blant andre Frp-representant Bjørnar Laabak hadde uttrykt bekymring for hendelsene 17. mai.

– At det plukkes opp stein for å kaste på andre, her politimyndigheten, oppfatter jeg som en helt ny situasjon. Det er helt uvirkelig og veldig bekymringsfullt. Vi skal i alle fall ikke bagatellisere det. Det som skjedde 17. mai er helt uakseptabel oppførsel, og må ikke skje igjen. Vi må sette inn tilstrekkelig skyts for å komme dette til livs. Her holder det ikke med bekymringsmeldinger, mente Laabak, som blant annet var nysgjerrig på hvorvidt alle ungdommene som hadde samlet seg har Fredrikstad-tilhørighet eller ikke.

Fosse bekreftet at ikke alle av de til nå 14 arresterte er fra Fredrikstad.

– Noen var kommet fra Sarpsborg og andre fra Follo, men de fleste hører til i Fredrikstad, opplyste Fosse.

Det som skjedde 17. mai er helt uakseptabel oppførsel, og må ikke skje igjen. — Bjørnar Laabak, Frp

Grunnen til at den første politipatruljen oppsøkte ansamlingen av ungdommer i utgangspunktet, var ifølge Fosse graden av beruselse blant mange av dem samt at politiet oppfattet svært mange av de tilstedeværende som svært unge.

– Veldig mange bare var der. Samtidig skal vi ikke bagatellisere opptøyene som oppsto. For dem som var der var dette en veldig sterk opplevelse. Vi i politiet hadde heller ikke sett for oss at noe sånt kunne skje på torget i Fredrikstad, sa Fosse.

Ikke beviser for planlagt angrep

Når det gjelder steinkastingen mot politiet, opplyste Fosse at de ikke har beviser for at dette var en planlagt kamp mot ordensmakten.

– Det er riktig at det er funnet brostein og andre steiner i uvanlige mengder tre steder på området. Men vi har ingenting som tyder på at disse var lagret opp til en planlagt kamp. Vi prøver fortsatt å finne ut hvorfor steinene var samlet, fortalte Fosse til formannskapet.

Han opplyste at politiet vil fortsette å ettergå dem de mener har hatt aktive roller i opptøyene 17. mai.

– Dem under 18 år følges opp med bekymringsmeldinger, som er et mer forebyggende spor enn straffesporet. Da kobles barnevernet inn, og det blir et samarbeid mellom flere instanser. I tillegg vil det bli opprettet flere anmeldelser og det er mulig at vi går til ytterligere pågripelser hvis vi ser det som nødvendig, sluttet Fosse.

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) ba avslutningsvis om en framtidig mer omfattende orientering til formannskapet om hele ungdomsarbeidet som gjøres på tvers av kommunale instanser og av politiet.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold opplyste at det allerede sent på kvelden 17. mai var kontakt mellom politiet og kommunens SLT-koordinator. Onsdag hadde kommuneadministrasjonen og politiet et dialogmøte om hvordan bråket to dager tidligere skal følges opp.

– Vi i kommunen jobber ut mot de av våre virksomheter med særskilte oppgaver med ungdom og ulike ungdomsmiljøer, opplyste kommunedirektøren.

