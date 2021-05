Så mye krever Lan for sparkesyklene

Onsdag kveld vedtok bystyret forslaget om å kreve inn betaling for leie av kommunal grunn, fra utleierne av elsparkesykler i Oslo.

Byrådets innstilling er signert byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG), og byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Vedtaket kan bety merutgifter på flere titalls millioner kroner for elsparkesykkel-bransjen, anslår direktør for Voi i Norge Christina Moe Gjerde. Voi er den største elsparkesykkel-operatøren i Oslo, med over 400.000 registrerte brukere i byen.

– Oslo kommune vil få flere titalls millioner kroner årlig i inntekter fra denne ekstraavgiften. Da bør pengene komme elsparkesykkel-brukerne til gode. Kommunen kan ikke bare melke elsparkesyklistene, mener Voi-direktøren.

Fire soner – dyrest i Ring 1

Byrådet har delt Oslo inn i fire prissoner, slik at det blir dyrest for elsparkesykler i sentrum.

For hver elsparkesykkel utplassert i Oslo krever byrådet at utleierne betaler:

* Åtte kroner per døgn innenfor ring 1

* Seks kroner per døgn i sone 2, mellom ring 1 og 2

* Tre kroner per døgn i sone 3, mellom ring 2 og 3

* Prissone 4 er gratis og gjelder for elsparkesykler plassert utenfor ring 3.

I Oslo er det utplassert rundt 13.000 elsparkesykler per mars 2021. I løpet av sommeren kan antallet øke til 25.000, skrev næringslivsavisen E24.no tidligere i år.

Etter mye debatt om elsparkesyklene som fyller Oslos gater kommer det nå politisk regulering av elsparkesykkel-markedet.

Tidligere denne måneden fremmet flertallet på Stortinget en lov som vil la kommunene regulere utleie av sparkesykler. For å ha alt klart når loven blir vedtatt i juni, har byrådet i Oslo på forhånd utarbeidet et forslag til vilkår og priser for «utleie av grunn til mikromobilitetsaktører», som det heter i byrådets fremlegg.

– Oslo kommune har ambisiøse klimamål. Elsparkesykler er en del av løsningen, og i motsetning til annen grønn transport finansierer elsparkesykler seg selv. En døgnpris på leie vil føre til større pris for sluttbrukerne. Dermed vil det komme som en ekstrakostnad for dem som vil bruke grønn el-mobilitet framfor annen transport. Det blir som en veiavgift for elsparkesyklister, påpeker Voi-direktør Christina Moe Gjerde.

– Vi skal betale for oss. Men vi håper at politikerne i Oslo vil revurdere dette, sier Gjerde.

– Tusenvis parkerer bilen sin til fordel for en Voi hver dag. Elsparkesykkelen kan være en del av løsningen på bærekraftig mobilitet i byene om det reguleres riktig, mener Voi-direktøren.

Hun mener Oslo kommune må øremerke elsparkesykkel-avgiften til bedre løsninger for bransjen og brukerne.

– Hittil har bransjen selv tatt initiativ til tekniske løsninger for eksempel for parkeringsstativer. Voi har blant annet satt opp en egenfinansiert ryddepatrulje, og gjort forskningsstudier av mobilitet for å finne gode parkeringsløsninger for elsparkesyklene. Oslo bystyre bør sørge for at denne ekstraskatten de nå vil pålegge næringen, må gå direkte til å finansiere denne typen tiltak, som vil være til gode for alle som beveger seg i byen med elsparkesykkel.

Lan Marie Berg: - Altfor mange elsparkesykler i Oslo

«Får kommunene hjemmel til å stille vilkår som regulerende myndighet på all kommunal grunn, og til å kunne antallsbegrense aktører og kjøretøy, ønsker byrådet å gi bestemmelser om dette snarlig», heter det i fremlegget fra byrådet.

Byrådet fikk flertall for sitt forslag på bystyremøtet i kveld.

– Det er altfor mange elsparkesykler i Oslos gater. Det har gitt store problemer for framkommeligheten, understreket byråd Lan Marie Berg under debatten i bystyret.

– Det er ikke overraskende at aktørene som til nå har kunnet bruke våre felles arealer til kommersiell virksomhet uten å betale, er kritisk til dette, kommenterte Berg.









