Bente fikk ny jobb etter jobbsøkerkurs

Fram til pandemiutbruddet i fjor hadde Bente Bergmann Bråthen jobbet nesten i seks år som resepsjonist og barista i en frisørsalong på Oslos vestkant. Men akkurat som mange andre gikk hun i løpet av 2020 fra en trygg arbeidstilværelse til en mindre sikker hverdag. 30-åringen, som har fagbrev i kontor og administrasjon, ble permittert under det første koronautbruddet. Hun legger ikke skjul på at den nye hverdagen var mentalt krevende.

– Plutselig forsvinner tryggheten rundt deg og du aner ikke hva som vil skje neste måned, sier hun til HK-Nytt.

Gratistilbud

Lena Reitan, nestleder i Handel og Kontor (HK) og kursansvarlig i forbundet, forteller at de hadde nettopp medlemmer som Bråthen i tankene da HK startet opp jobbsøkerkurset.

I første omgang ble kurset tilbudt dem som hadde blitt permittert og som befant seg i en ekstra sårbar situasjon.

Bråthen, som var blitt permittert under det første koronautbruddet i fjor, var likevel skeptisk til den første e-posten som tikket inn med tilbud om gratis jobbsøkerkurs.

– Jeg hadde gjennom venner og bekjente hørt om negative erfaringer med andre jobbsøkerkurs, og dermed dannet meg et inntrykk om at kurs sjeldent resulterte i jobb, sier hun.

Men da hun fikk e-posten på ny i mai i fjor, bestemte hun seg for å gi kursrekka en sjanse, og har ikke angret på det.

– Det var kanskje den beste avgjørelsen jeg har tatt. Vera og Rune er noen av de mest engasjerte kursholderne jeg har opplevd, sier hun entusiastisk om duoen fra Norges Fagakademi som holder selve kurset for HKs medlemmer.

Økonomisk gunstig

– Etter å ha fått så positive tilbakemeldinger fra deltakerne, bestemte vi oss for å utvide og tilby kurset gratis for alle medlemmene, ikke bare de permitterte, sier Reitan til HK-Nytt.

Det har vært mulig blant annet fordi HK ikke har trengt å bruke like mye penger på kurs som de foregående årene, forklarer hun. Digitale kurs er kostnadsbesparende, det kommer ikke merkostnader som er vanlig ved fysiske kurs. Slik som når forbundet dekker overnatting og reise for deltakerne. Dermed har det nå blitt mulig å tilby kurset såpass bredt som til rundt 78.000 HK-medlemmer.

HK-nestleder Lena Reitan håper enda flere melder seg på jobbsøkerkurset «Slik blir du en god jobbsøker». (Brian Cliff Olguin, FriFagbevegelse)

Koronatrygt

– En annen praktisk fordel med digitale kurs er at de kan følges fra hvor som helst i verden, så lenge deltakerne har internettilgang. Dermed holder man seg trygt innenfor metersnegler og andre smittevernrestriksjoner, forklarer Reitan.

Nestlederen peker også på at store deler av arbeidslivet i løpet av det siste året har blitt digitalisert. Det er dermed en fordel å få øvd seg på digital teknologi, slik kurset legger opp til.

– Deltakerne gjennomfører digitale jobbintervjuer og får konkrete tilbakemeldinger på alt fra antrekk til blikkontakt med webkameraet, sier hun til HK-Nytt.

Kurset ga håp

Bente Bergmann Bråthen rakk å ta halve kurset før hun ble kalt tilbake på jobb etter den første permitteringsrunden. Hun meldte seg på kurset igjen da frisørsalongen tidligere i år måtte med bakgrunn i koronasituasjonen nedbemanne og si henne opp.

– For meg er det ikke et alternativ å ikke ha en jobb å gå til. Selv om det var en vanskelig beskjed å få, hadde kurset klart å gi meg håp om å skaffe meg en annen jobb, sier Bråthen.

Hun forteller om et tøft og presset arbeidsmarked hvor det ikke er uvanlig å få avslag med beskjed om at det har vært over 250 søkere på stillinger. Bråthen mener at det er nettopp derfor HK-medlemmer bør gå på slike kurs.

– De lærer deg til å bli mindre blyg og markedsføre deg selv i form av å kommunisere de gode egenskapene dine, sier hun og legger til at det er noe unorsk, men viktig med det.

Tett og unik oppfølging

Kursholderne brukte blant annet tid til å gå gjennom Bråthens digitale CV på nettsamfunnet LinkedIn. Da hun kom over en utlysning som produksjonsassistent hos Kaffebrenneriet, var hun fast bestemt på den jobben skulle hun lande.

– Det er ingen tvil om at jeg fikk bruk for all kunnskapen fra jobbkurset, sier hun fornøyd etter å ha fått jobben før oppsigelsestiden hennes hadde gått ut.

Bråthen påpeker at kurset krever en innsats fra den enkelte deltaker. Fordi webinarene går direkte, blir også deltakerne mer involverte og får mer ut av kurset, mener hun.

– Hver gang man tar kurset kommer det opp nye spørsmål, og det er derfor jeg endte opp med å ta kurset hele tre ganger, sier hun fornøyd.

For hennes del var det også godt å bli bevisstgjort og påminnet kompetansen hun hadde opparbeidet seg i den gamle jobben. Bråthen forteller at mange glemmer eller tar slik kompetanse for gitt, siden det er blitt så automatisert i arbeidshverdagen.

HK melder at det til nå har gått 48 kursrekker og 196 samlinger. Som medlem kan du delta på kurset helt gratis, og forbundet planlegger å tilby kurset utover året.

