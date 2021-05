Travtips V65 Momarken søndag

Hjemmekusk i toppform

Et spennende Momarken-stevne byr blant annet på en hjemmekusk i toppform: Per Oleg Midtfjeld var i sin tid trener og makker til travstjernen Steinlager – en av sportens beste noensinne. «Oleg», som han kalles, har rutine og dyktighet i rikt monn. I årets første fem måneder har også resultatene vært svært bra, senest lørdag ble det V75-seier på Jarlsberg. Midtfjeld er på vei mot en stor sesong om stallens firbeinte forblir friske. På søndag venter ny suksess, tror vi: Varmblodshoppa Jaipur B.R. (V65-4) viser sterk form og bør avgjøre sitt løp på enkelt vis.





V65 MOMARKEN (innleveringsfrist kl. 18.15)

1. avd: SOLSTAD STJERNEN (4) – S.K.’s Ariel (7) – Tangen Tore (8) – Tako Ø.K. (2).

2. avd: JANKO S. (4) – N.Y. ON MY MIND (7).

STRØKET i V65-2: My Vacation (6), Shergar (10).

3. avd: ESTIRADO (7) – HERMAN (5) – Amazing Adel (3) – Hiawatha River (9).

4. avd: JAIPUR B.R. (6). Reserve: La Moss (10).

5. avd: JELINA (6) – NELSON ANDREA (8) – STASLINE (9) – VALLE GRID (5) – TANGEN LEA (2).

6. avd: STARO ON THE ROCKS (9) – AXE BROGÅRD (7) – DONTGIVEME CHOCOLATE (6).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 60 kroner.

Stort V65-forslag: 480 kroner.





Dagens Dobbel – MOMARKEN

(innleveringsfrist kl. 19.35)

Best an ligger nok Frode Hamre og hans hest Staro on the Rocks (DD-2). Søndagens DD går på banen med de lange langsidene, det kan man trygt si passer vårt forslag til bankerspill.

Systemforslag 125 kroner:

DD-1: Tangen Lea (2) – Valle Grid (5) – Jelina (6) – Nelson Andrea (8) – Stasline (9).

DD-2: Staro on the Rocks (9).

(fem kombinasjoner à 25 kroner)

Vurdert av Even Elvenes