Mange venter på at Albykafeen skal gjenåpnes

Han vil ikke komme med en nøyaktig dato. På grunn av smittevernsituasjonen er tidligere datoer blitt skjøvet på, og ekteparet Nanna og Ottar Grønvold vil nå være sikre på at det ikke blir en nedstengning kort tid etter åpningen. Men smittesituasjonen i Moss ser nå ut til å være under god kontroll, og stadig flere mossinger blir vaksinert.

– Det er en fin utvikling når det gjelder covid-19, og etter at Moss kommune ble åpnet igjen, kan vi selv bestemme når åpningen skal skje, sier Ottar Grønvold.

Ny glassvegg

Det er mange turgåere i traktene rundt Alby, og Ottar Grønvold forteller at det stadig er folk på dørene som lurer på når kafeen åpner. Gjenåpningen har også vært etterlyst av flere på sosiale medier.

– Det er et godt tegn at publikum ønsker at vi skal åpne. Vi setter pris på interessen, og vi er i rute med å sette i stand lokalene. Den store endringen i kafélokalene er at det er satt inn en stor glassvegg ut mot sjøen. Det gjør lokalene lysere, og gir kafégjestene en fin utsikt.

Albykafeen har fått en ny glassvegg, som gir lysere lokaler og fin utsikt mot sjøen. (Ottar Grønvold)

35 ansatte

Staben er klar til innsats, og det er ansatt 35 personer. Hovedsakelig skoleelever og studenter som kommer til å jobbe deltid. Det store innrykket vil ventelig komme i helgene, og da må vi være godt bemannet, sier Grønvold.

Han regner med å holde åpent sju dager i uka i sommermånedene.

– Men vi få litt erfaring på hvordan det vil fungere i praksis, og hvor stor etterspørselen er på hverdagene før vi tar en endelig avgjørelse, sier Ottar Grønvold.

Albykringle og lune salater

Både Ottar og Nanna Grønvold skal jobbe i kafeen, og vil lokke gjestene med Albykringle og lune salater. I tillegg til åpne sandwicher, boller og annet bakverk. De regner med stor tilstrømning når årets Momentum-utstilling kommer i gang fra lørdag 12. juni.

Momentum

Momentum 11 har fått det spesielle navnet «House of Commons», og det vil være 27 utøverne og utøverkollektiver som kommer til å presentere sine kunstprosjekter i Galleri F 15 og en rekke andre steder på Jeløy, i Moss sentrum og i Oslofjorden.

Momentumbiennalen ble etablert 1998, og har utviklet seg til å bli en av Norges mest prestisjetunge arenaer for norsk og nordisk samtidskunst.

Kurator for House of Commons er Théo-Mario Coppola, mens Håkon Lillegraven er tilknyttet kurator.

[ Momentum 11 ]





Alby og Galleri F15

Alby gård er den eldste gården på Jeløy, med røtter tilbake til vikingtida.

Skipsreder Biørn Biørnstad arvet Alby etter en tante i 1943.

Biørn Biørnstad overdro Alby gård til Moss kommune i 1963, og ga sin kunstsamling til kommunen.

Galleri F 15 er et kunstgalleri for formidling av samtidskunst på Jeløya i Moss.

Institusjonen ble opprettet av Lars og Niels Brandstrup i 1966.

Det var ektefellen til Lars, Ellen Brandstrup, som komponerte, bakte og serverte Albykringla til publikum på Alby-kafeen.





---