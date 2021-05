Frp-landsmøtet «vedtok» å øke lønna for sykepleiere: – Ganske uvanlig, mener Fafo-forsker

(Denne saken ble først publisert hos Fri Fagbevegelse)

Fafo-forsker Bård Jordfald svarer følgende på om vedtaket på Frps landsmøte er vanlig eller ikke:

– Det er ikke vanlig, men det er jo opp til de politiske partiene å fatte sine vedtak. Realpolitisk sett er vel snarere regelen at jo nærmere man er en statsrådstaburett, desto mer vil politikerne po.engtere at lønnsdannelsen i Norge skjer i forhandlinger mellom partene, sier Bård Jordfald til FriFagbevegelse.

– Å mene at noen yrkesgruppe fortjener mer enn andre betyr jo også at andre arbeidstakergrupper (og velgere) fortjener mindre. Hvem det eventuelt skulle være, blir ikke kommunisert i like stor grad, legger han til.

I en resolusjon vedtatt enstemmig på Frps landsmøte sist helg, heter det at «Lønna til sykepleiere og helsefagarbeidere må økes, og det må lages en opptrappingsplan for å sikre rekrutteringen i årene framover».

Kravet vil bli lagt fram i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen legger fram tirsdag.

Bård Jordfald er forsker ved Fafo. Han synes vedtaket på landsmøtet til Frp er noe spesielt. (Kai Hov)

Bred oppslutningen om frontfagsmodellen

– Utgangspunktet er jo at alle arbeidstakerorganisasjoner jobber for best mulige lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer. Men for å unngå lønn-lønn spiraler mellom arbeidstakergruppene – er og har det – vært politisk enighet og oppslutning om at konkurranseutsatt sektor forhandler først og siden danner en norm for de påfølgende forhandlingene, både i privat og i offentlig sektor. Det går en rød tråd fra Einar Gerhardsen fram til Erna Solberg der. Historisk sett har vel politisk oppslutning om frontfagsmodellen vært sterkest under krisetider, mener Jordfald.

Dermed gjentar landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyre, fire dager før LO og NHO satte seg til forhandlingsbordet for årets mellomoppgjør.

– Glem frontfaget, og gi et lønnsløft til helsepersonell og lærere, sa Siv Jensen i sin siste landsstyretale som Frp-leder.

Det fikk både LO-leder Peggy Hessen Følsvik og toppene i de to største forbundene til å rase. Mest av alt poengterer de at tariffoppgjørene er partenes ansvar og har aldri hatt noe i Stortinget å gjøre.

– Å flytte lønnsdannelsen i Norge inn på Stortinget er rett og slett galskap. Det vil koste dyrt for alle arbeidstakere, kommenterte Jørn Eggum til FriFagbevegelse.

Fagforbundets leder, Mette Nord, står midt i forhandlinger som har gått til mekling, og ønsker ikke å kommentere resolusjonen fra Frps landsmøtet.

Hun sa – etter Siv Jensens utspill – at frontlinja i pandemien er betydelig bredere enn bare helsepersonell og lærere.

