Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

(Saken ble først publisert av Fri Fagbevegelse)

Daniel Walter er klubbleder for 180 HK-medlemmer i Obos og ansattvalgt styremedlem. Den pågående nyhetsdekningen av Obos har fått ham til å bekymre seg for arbeidsplassene til de 2.600 kollegene sine.

– Jeg blir sint og redd når jeg leser på diverse sosiale medier at hoder må rulle og at Obos må legges ned. Det er også skummelt når maktpersoner som Fabian Stang uttaler seg i debatten, sier Walter til HK-Nytt.

Den tidligere Oslo-ordføreren fra Høyre har tidligere blant annet foreslått å legge ned Obos.

Salg av boligblokk til utleieselskap

Kontroversen rundt Obos startet for alvor da NRK avslørte at boligbyggelaget hadde solgt en ny boligblokk på Ulven i Oslo til et kommersielt utleieselskap. Familien til en Obos-direktør involvert i prosjektet skal ha vært investorer i utleieselskapet. Obos-styret har nå sendt saken til ekstern gransking hos konsulentselskapet KPMG, men den har ført til flere medieoppslag om misnøye blant medlemmene av boligselskapet. Obos er et samvirkeforetak, og eies av medlemmene som kan være med og bestemme på generalforsamlingen.

Mange av de misfornøyde Obos-medlemmene har ifølge NRK sendt inn flere radikale forslag som det skal stemmes over på generalforsamlingen. Noen av forslagene handler om å legge ned Obos og kaste styret som utpeker konsernsjefen.

Tidligere i april oppfordret Obossjefen, Daniel Siraj, de ansatte med Obos-medlemskap om å melde seg som delegater til årets generalforsamling, ifølge NRK. Nå forsvarer Daniel Walter konsernsjefens oppfordring. Han mener at oppfordringen ikke la føringer for hva de ansatte skal mene om de innkomne forslagene.

Frykter for arbeidsplassene

– Jeg syns Siraj uttalte seg nøytralt. Vi må huske at ansatte som er medlemmer av Obos også har rett til å være med og påvirke Obos, på lik linje med alle andre medlemmer, sier han til HK-Nytt.

På det tidspunktet Walter kalte inn kollegene til møte, var han også kun kjent med det som sto på intranettet og det som hadde kommet fram i media.

– Forslaget om å legge ned boligbyggelaget og klimaet i sosiale medier skremte oss, og jeg oppfordret derfor kolleger med Obos-medlemskap om å stille som delegater til generalforsamlingen.

– Dette er arbeidsplassen til over 2.600 mennesker, og det angår oss direkte når det kommer inn slikt, sier han til HK-Nytt.

Walter legger til at han som medlem av Obos er opptatt av boligpolitikk og Obos’ samfunnsansvar, men frykter at radikale forslag fra aktivister kan ødelegge for de boligsosiale byggeprosjektene som har blitt igangsatt de siste årene. Han sikter til blant annet leie-til-eie prosjekter. Samtidig har Obos tidligere også fått kritikk for å bygge boliger i hundremillionersklassen.

Informasjonsmangel

– Har ikke medlemmene en demokratisk rett til å si fra og være med å påvirke Obos ved å sende inn forslag med ønske om å endre kursen?

– Ja, og det er veldig bra med engasjement i boligbyggelaget, men for meg står nevnte forslag som lite gjennomtenkt. Jeg er redd for at forslag fra aktivister kan ødelegge for de boligsosiale prosjektene vi har så vidt fått startet på, mener Walter.

Han har selv ikke hatt konkret innsikt i hva som har kommet inn av forslag, men sikter til det han har fått med seg gjennom sosiale medier og på NRK.

Det er den årlige generalforsamlingen bestående av delegerte medlemmer som sitter med makta til å blant annet endre Obos’ vedtekter. Både boligeiende og boligsøkende medlemmer kan melde seg til generalforsamlingen, men Obos har fått kritikk fra flere hold for å ikke kommunisere godt nok ut til alle medlemmer om hvordan de kan være med å påvirke samvirkeforetaket. Walter er ikke enig i kritikken.

– Informasjon om hvordan man kan melde seg til generalforsamlingen ligger ute på hjemmesiden vår og det annonseres hvert år i medlemsbladet og i nyhetsbrev, sier han til HK-Nytt.

Delegatsystemet

Det finnes to medlemsgrupper: Boligeiende medlemmer som blir representert med et antall delegater ut fra størrelsen på borettslaget, og boligsøkende medlemmer som kan melde seg som delegerte og møte opp til delegertmøte hvor 500 personer stiller seg bak hver valgte delegat.

Walter forteller at til tross for at det har vært en økt pågang i år, så var det fremdeles 300 ledige plasser igjen etter endt delegertmøte.

– Jeg håper at engasjementet rundt boligbyggelaget fortsetter, sier han og legger til at han aldri har opplevd så mye interesse og engasjement for generalforsamlingen i Obos.

– Hva tror du er grunnen til den økte misnøyen blant mange av medlemmene?

– Vi får svi for alt som er galt med det norske boligmarkedet og boligpolitikk. Jeg tror at folk med rette er oppgitt over boligmarkedet, som spesielt i løpet av de siste 1,5 årene har fått mer oppmerksomhet, sier Walter.

Han legger til at pågående nyhetssaker rundt Obos også bidrar.

– Jeg ser at boligsalget på Ulven trigger noe hos folk, men forslag om å legge ned Obos vil ikke gjøre boligmarkedet bedre. Dagens alternativer til Obos er privateide boligselskaper som tar ut aksjeutbytte til aksjeeierne. Obos prøver i det minste å få til løsninger slik at flere skal komme seg inn i boligmarkedet, men vi må få tid til å kunne utvikle de boligsosiale prosjektene våre, mener han.

– I sin fulle rett

Daniel Walter presiserer at verken han eller HK-klubben ønsker å uttale seg om salget av boligblokka på Ulven. Walter satt ikke som ansattrepresentant i styret da salget ble vedtatt og sier at han dermed heller ikke kjenner godt nok til detaljene.

HK-Nytt har forsøkt å innhente en kommentar fra Obossjefen angående den pågående Ulvensaken. I en sms svarer kommunikasjonsdirektøren at de ikke vil uttale seg før resultatene av granskingen presenteres på generalforsamlingen.

På spørsmål om hvorfor konsernsjefen oppfordret ansatte til å melde seg som kandidater til generalforsamlingen, svarer kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen dette:

– Flere ansatte uttrykte bekymring rundt debatten om Obos og hva som skulle skje på generalforsamlingen. Da var det naturlig å fortelle Obos-medlemmene blant de ansatte at de var i sin fulle rett til å forsøke å bli valgt som delegerte til generalforsamlingen.

