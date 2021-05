Bonde flyttet grensemarkør – gjorde Belgia større

Grensen mellom Frankrike og Belgia er blitt utilsiktet flyttet av en belgisk bonde. Den 200 år gamle steinen som markerer skillet sto på et upraktisk sted for traktoren hans, melder The Guardian.

Farmer moves border stone for tractor – and makes Belgium bigger https://t.co/1BTtZCccFY — The Guardian (@guardian) May 4, 2021

Saken er også omtalt i flere medier, deriblant BBC.

En lokal amatørhistoriker oppdaget for to uker siden at steinen hadde blitt flyttet i overkant av to meter. Bondens gjerde hadde også blitt forskjøvet.

Farmer accidentally shifts Belgium's border with France 😬 https://t.co/6wZqKnP1uI — BBC News (World) (@BBCWorld) May 4, 2021

Bonden kan i teorien bli straffet for å ha flyttet steinen, men borgermesterne i de respektive grensebyene tar hendelsen med et smil, skriver The Guardian.

Samtidig som David Lavaux, borgermesteren i grensebyen Erquelinnes i Belgia, er glad for at byen hans har blitt utvidet, påpeker han at bonden er juridisk forpliktet til å flytte grensesteinene tilbake – og at det vil være best å ikke «lage en diplomatisk hendelse»

– Hvis bonden viser velvilje, vil han ikke ha noe problem. Vi vil finne en fredelig løsning, sier han med et smil til den franske TV-kanalen TF1.

Borgermesteren på den franske siden er like optimistisk.

– Vi skal klare å unngå en ny grensekrig, sier han til La Voix du Nord.

Hvis bonden derimot nekter å flytte steinen tilbake, kan problemet gå videre til det belgiske utenriksdepartementet, som kanskje må innkalle en fransk-belgisk grensekommisjon for å avgjøre den nøyaktige avgrensningen. Dette har ikke skjedd siden 1930.