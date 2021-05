Berith fikk godkjent covid-19 som yrkesskade: – Håper flere kan få samme hjelp

Flyplassmedarbeider Berith Lykseth fortalte nylig sin historie til HK-Nytt, om hvordan covid-19 nesten tok livet av henne – og hvordan hun fortsatt er langt unna å kunne returnere til arbeidslivet.

Å få godkjent covid-19 som yrkesskade for flere yrkesgrupper er noe blant andre HK har kjempet for lenge. Det har vært knyttet spenning til hvordan Nav vil praktisere reglene, all den tid det i utgangspunktet er helse- og omsorgspersonell som er omfattet av forskriften.

Men, nå har altså Berith Lykseth, som ble smittet på jobben som servicemedarbeider i SAS Ground Handling på Gardermoen, fått godkjent covid-19 som yrkesskade.

– Det var fint å få det vedtaket fra Nav. Det blir jo en del turer til sykehus for oppfølging og behandling, så det kommer godt med, sier Lykseth til HK-Nytt.

Håper unge får støtte

Hun har ikke rukket å sette seg inn hva det betyr for henne rent økonomisk, men hun håper det kan dekke inntektsfallet nå som hun er over på arbeidsavklaringspenger (AAP), som utgjør to tredjedeler av lønna hun hadde.

– Jeg skulle nok alltids klart meg, jeg er mer bekymra for de unge som blir veldig syke. Det er kjempetrist å tenke på, så jeg håper de får med seg at det nytter å søke. De trenger dette mer enn meg, sier Lykseth til HK-Nytt.

HK: – Vi jobber videre

I Handel og Kontor er de glade for at Lykseth fikk godkjent covid som yrkesskade.

«Det var en veldig god nyhet at hennes tilstand er godkjent. Vi får håpe at resten av prosessen går bra slik at hun får dekket tap av inntekt og merkostnader knyttet sykdom og opptrening» skriver Sissel Weholdt i HK i en epost.

Og legger til at HK vil jobbe videre for alle dem med samfunnskritisk arbeid skal få samme trygghet med å kunne få yrkesskadeerstatning om de blir smittet av covid-19.

