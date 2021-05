“Vi skal aldri glemme at motivet for angrepet var hat, konspirasjonsteorier og høyreekstreme holdninger”, sa hun.

Vi skal kjempe med kjærlighet

Her er hele appellen til Mette-Gro Karlsen:

Det er som om tiden har stått stille, og samtidig er det nesten som et helt liv siden den 22.juli for snart 10 år siden, da hele Norge ble endret i løpet av få timer. Et grufullt terrorangrep rammet hele nasjonen og minnet oss på at frihet ikke kan tas for gitt.

Angrepet var særlig rettet mot Arbeiderpartiet og det traff oss rett i hjertet. Både bomben i regjeringskvartalet som drepte 8 mennesker, skadet enda flere, og som lot hovedstaden stå dirrende tilbake som i en sky av røyk og ødelagte bygninger. Mot staten. Så mot ungdommen vår. Engasjerte, glade ungdommer på vår egen Utøya, som ønsket å jobbe for en mer inkluderende verden, uten hat og ekstremisme. 69 mennesker ble der brutalt frarøvet livet av én terrorist. Blant disse var Bendik Rosnæs Ellingsen fra Moss og omegn AUF. En ungdom med store ambisjoner for fremtiden, og et politisk talent, med et brennende hjerte for klima og natur.

Etter den 22.juli 2011 lovte vi oss selv å aldri glemme. For alle dem vi mistet og deres etterlatte - og for de som overlevde, men som må leve med merkene, minnene og marerittene. Nå må vi stå opp og minne oss selv på hva som lå i det løftet.

Vi skal aldri glemme at motivet for angrepet var hat, konspirasjonsteorier og høyreekstreme holdninger. Ekkoet av terroristens hatefulle tankegods summer fortsatt, det kommer blant annet til uttrykk gjennom hatmeldinger og trusler rettet mot de som var til stede den dagen og det har også ledet til andre smertefulle handlinger. Vi skal aldri glemme. Og vi må aldri slutte å kjempe. Vi har et ansvar for å stille opp for hverandre og for å stille opp for de av oss som rammes av dette hatet.

Vi skal kjempe med kjærlighet, og det må være en kontinuerlig kamp.

Vi skal aldri slutte å kjempe for våre verdier om demokrati, frihet og likeverd.

I dag skal vi minnes Bendik og alle de andre som ble tatt fra oss.

Vi skal aldri glemme.





22. juli 2011

22. juli 2011 utførte den høyre-ekstreme Anders Behring Breivik et attentat mot regjeringskvartalet og mot AUFs sommerleir på Utøya i Buskerud.

69 mennesker ble drept på Utøya.

Åtte mennesker ble drept da regjeringskvartalet ble bombet.

Terroristen Behring Breivik ble dømt til 21 års forvaring.