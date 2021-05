Mann har bodd alene på øy i 32 år – nå er det over

Etter et mislykket forsøk på å seile fra Italia til Polynesia, endte den tidligere læreren opp på den italiensk øya Budelli i 1989. Han ble bergtatt av de idylliske omgivelsene, og tok over ansvaret for øya.

Men i 2015 ble ansvaret gitt til en nasjonalpark, og siden har Morandi vært i konflikt med italienske myndigheter.

– Jeg ville ikke møte noen andre på flere år. Mitt valg var å leve i direkte kontakt med naturen, sier eremitten i et intervju med CNN.

Han har bygget seg en liten hytte, og voktet øya mot turister og andre uvedkommende. Men nå er det slutt.

Forbannet over situasjonen

Italienske myndigheter mener at han ikke har lov til å være øya lenger etter at ansvaret ble gitt nasjonalparken. De har lenge forsøkt å få han fjernet, og nå har Budelli gitt etter.

I et Facebook-innlegg, gjengitt av CNN skriver han at han er klar for å dra, men legger til at han ikke er særlig fornøyd med situasjonen. Han håper øya vil bli voktet like bra som han har gjort det, og skriver at han er forbannet over situasjonen.

Kalles Italias Robinson Crusoe

I et tidligere intervju har han snakket ut om sitt daglige virke på øya.

– Jeg fjerner søppel og stopper inntrengere fra å komme her og lage støy på natten. Sannheten er at jeg er den eneste som har tatt vare på Budelli, og gjort overvåkningsjobben som myndighetene skulle ha gjort.

Hvor veien går nå for den tidligere læreren som kalles Italias Robinson Crusoe er uvisst. Men at storbyen skulle være målet er heller tvilsomt.

– Jeg vet ikke hvor jeg ellers skal bo, absolutt ikke hjemme i nord, eller hva jeg skal gjøre – dette er livet mitt, har han tidligere uttalt.

Parkmyndighetene utelukker ikke nytt samarbeid

Til CNN sier nasjonalparken at de setter pris på arbeidet Morandi har gjort, men at han fjernes av sikkerhetsgrunner. De skal gjennomføre en renovasjon av området, men utelukker et nytt samarbeid med den tidligere vokteren i tiden som kommer.

Tidligere har de uttalt at de ikke har noe annet valg enn å fjerne ulovlige konstruksjoner, som Morandis hytte.