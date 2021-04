Fredagens TV-sport, time for time

09.55: Motorsport, MotoGP, første treningsrunde foran Spania Grand Prix. Andre treningsrude 14.10. (Vsport3)

11.00: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, England: Semifinale, det spilles best av 33 partier. Kun engelskmenn igjen i VM nå. Her fortsetter kampen mellom Stuart Bingham og Mark Selby. Det står 4-4 etter gårsdagen. (Eurosport 1)

12.30: Motorsport, Formel-1, første treningsrunde foran Portugal Grand Prix. Andre treningsrude 16.00. (Vsport1)

15.00: Golf, Tenerife Open (1,5 mill. euro), europatour menn i Costa Adeje, Spania, andre dag. Ingen nordmenn her, danske Thorbjørn Olesen ledet etter første dag. (Viasat Golf)

15.30: Sykling, Tour de Romandie i Sveits, verdenstouren menn (17 av 33): 4. etappe, 172 km i Estavayer. Ingen norske ryttere er med her. Italieneren Sonny Colbrelli vant gårsdagens etappe, mens Rohan Dennis fra Australia har åtte sekunders forsprang i sammendraget. (Eurosport N)

15.30: Snooker, VM fra The Crucible Theatre i Sheffield, England: Den andre semifinalen går mellom Kyren Wilson og Shaun Murphy. Wilson leder 6-2 etter gårsdagen. (Eurosport 1)

16.00: Fotball, dansk superliga menn, sluttspillet (6. runde): Nedrykksgruppen: Horsens – Vejle. Hjemmelaget er allerede fortapt og rykker ned. (Vsport2)

16.00: Sandvolleyball, verdensserien fra Cancun, Mexico. Tredje turnering: Gruppespillkamper menn. (TV 2 Sport 1)

18.00: Håndball, kvalifsering for EM menn i 2022, Montenegro – Sverige. Landslagssjef Glenn Solberg og Sverige er allerede EM-klare. (Vsport1)

18.00: Fotball, engelsk FA Youth Cup menn, kvartfinale: Ipswich U18 – Sheffield United U18. (Vsport+)

18.05: Fotball, dansk superliga menn, sluttspillet (6. runde): Nedrykksgruppen: AaB – Lyngby. Hjemmelaget leder puljen og kan sikre europacupplass, mens Lyngby ligger nest sist der de to nederste lagene rykker ned. (Vsport2)

19.00: Sjakk, online-turneringen Champions Chess Tour, femte delkonkurranse: Semifinaler 2. dag. Magnus Carlsen møter Levon Aronian fra Armenia. De ligger likt etter gårsdagens fire partier. (TV 2 Sport 2)

19.00: Sandvolleyball, verdensserien fra Cancun, Mexico. Tredje turnering: Gruppespillkamper menn. (TV 2 Sport 1)

19.45: Snooker, VM fra Sheffield, England: Semifinalen mellom Mark Selby og Stuart Bingham fortsetter. (Eurosport 1)

20.00: Golf, PGA-turnering for menn (6,9 mill. dollar). Andre spilledag fra Palm Harbor, Florida. Viktor Hovland hadde en nestenrunde til ham å være i går. Han endte dagen to under par på en delt 28-.plass, fem slag bak amerikaneren Keegan Bradley i tet. Kristoffer Ventura endte tre slag bak Hovland og med delt 88.-plass har han en jobb å gjøre for å få spille i helgen. Viktor Hovland startet sin runde i dag allerede klokka 13.50 norsk tid, mens Ventura slår ut klokka 20.17. (Eurosport N)

20.00: Fotball, engelsk FA Youth Cup menn, kvartfinale: Liverpool U18 – Arsenal U18. (Vsport 2)

20.30: Fotball, tysk cup menn, semifinale: Werder Bremen – RB Leipzig. Her har Alexander Sørloth en stor sjanse til å skyte seg selv inn i en cupfinale der han i teorien kan møte landslagskollega Erling Braut Haaland, men det avgjøres ikke før lørdag. Sørloth fikk i går vite at laget hans får ny trener fra høsten, amerikaneren Jesse Marsch, som tidligere har vært assistenttrener i klubben. (Vsport1)

20.45: Fotball, skotsk mesterskapsserie: Raith Rovers – Hearts. Nummer to mot nummer en på nest øverste nivå i Skottland, der Hearts allerede har sikret opprykket. (Vsport+)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn, 34. runde: Southampton – Leicester City fra St. Mary’s Stadium. Hjemmelaget trenger noen poeng til for å være helt sikre, mens Leicester har grep om 3. plassen på tabellen. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, fransk 1. divisjon menn (35. runde): Olympique Marseille – Racing Strasbourg. (Vsport3)

21.00: Sandvolleyball, verdensserien fra Cancun, Mexico: Sluttspillkamp kvinner. (TV 2 Sport 1)

23.00: Sandvolleyball, verdensserien fra Cancun, Mexico: Sluttspillkamp menn. Nye sendinger fra 01.00 og 03.00. (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Montreal Canadiens – Winnipeg Jets. (Vsport2)

01.00: Amerikansk fotball, NFL draft, runde 2-3. (Vsport+)

02.30: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,6 mill. dollar) i Singapore. (Viasat Golf)

03.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche – San Jose Sharks. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes – Vegas Golden Knights. (Vsport2)