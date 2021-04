USA forbyr mentolsigaretter

Flere amerikanske medier melder torsdag at The Food and Drug Administration (FDA) nå begynner arbeidet med å forby mentolsigaretter. Forbudet har vært på trappene lenge, etter at tidligere president Barack Obama i 2009 underskrev et forbud mot sigaretter tilsatt vanilje- og jordbærsmak.

Forbudet omfattet ikke mentolsigaretter, noe FDA og andre amerikanske helseaktører har hevdet er en inngangsportal til røyking - spesielt blant unge afroamerikanere, skriver NBC News.

[ Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen ]

Redder liv

I en uttalelse sier FDA Commissioner Dr. Janet Woodcock at forbudet vil hjelpe FDA å drastisk redusere antallet unge som begynner å røyke, samt hjelpe flere eksisterende røykere å slutte. Forbudet gjelder ikke e-sigaretter.

Likevel blir initiativet applaudert av helseeksperter.

– FDA har tatt et historisk, livreddende skritt, skrev Dr. Richard Besser, president for Robert Wood Johnson Foundation og tidligere fungerende direktør for Centers for Disease Control and Prevention, i en uttalelse.

– Å forby mentol sigaretter vil med sikkerhet redde liv, eliminere store lidelser og redusere helsekostnader.

Forbudet kommer som en respons på et søksmål fra gruppene African American Tobacco Control Leadership Council og Action on Smoking and Health. Gruppene saksøkte fordi FDA ikke hadde svart på en innkallingsbegjæring sendt i 2013, som oppfordret dem til å forby mentol som smakstilsetting i sigaretter.

[ Lokalpolitikere ønsker bybåter i indre Oslofjord: – Det er ikke så store oppgraderinger som skal til ]

Tar to år

Torsdagens kunngjøring er det første steget i en lang prosess med å fjerne mentolsigaretter fra markedet. Prosessen er ventet å ta om lag to år.

Mentol tilsettes sigaretter for å gi en kjølende effekt, noe som gjør det enklere å inhalere røyken og nikotinet. Amerikanske helsemyndigheter anslår at majoriteten av afroamerikanske røykere - 85 prosent - røyker mentolsigaretter. Studier viser at de oftere blir diagnostisert med alvorlig og langt framskreden lungekreft enn andre befolkningsgrupper, og at afroamerikanske menn topper dødsstatistikken for lungekreft.

Harold Wimmer, president i American Lung Association, sier kunngjøringen vil «forandre alt».

– I generasjoner har tobakksindustrien jobbet målrettet mot svarte og andre minoritetssamfunn med markedsføring av mentolsigaretter, noe som resulterer i tobakkrelatert død og sykdom, og helseforskjeller, skrev han i en uttalelse, og la til at nærmere halvparten av alle barna begynner å røyke, begynner med mentolsigaretter.

Fordi de aller fleste voksne røykere begynte å røyke som tenåringer, mener eksperter at forbudet mot mentolsigaretter potensielt kan redusere antall mennesker som begynner å røyke.

Forbudt i EU

Mentolsigaretter er allerede forbudt i EU. Den 20.mai i fjor ble de fjernet fra svenske butikkhyller for godt, da forbudet mot mentolsigaretter og andre smakssatte sigaretter trådde i kraft i Sverige. Fra den dagen kunne heller ikke sigaretter og rulletobakk med såkalt “karakteristisk smak” lenger selges.

– Det er et viktig steg for å beskytte unge og ikke-røykere gjennom at man ikke lengre får smakssette tobakken og dermed gjøre sigaretter mer velsmakende og tiltalende, sa Ellen Jones, sjef for enheten for produktkontroll hos svenske Folkhälsomyndigheten i forbindelse med forbudet.

EUs reviderte tobakksdirektiv som forbyr smakstilsetting i tobakksvarer ble godkjent av EU-domstolen i mai 2016.

[ Lastebilsjåfør stoppet med 14 000 sigaretter ]