Travtips V65 Jarlsberg onsdag

To sikre fra Skiptvet?

Vi prøver oss med to bankere på Jarlsberg: Brenne Røn (V65-1) vant seks av 16 starter i fjor og tjente nesten 200.00 kroner. Mot slutten av året ble det bom og galopp i to V75-løp. Nå årsdebuterer hingsten etter vinterpause, stell og trening. Vi stoler på at Sven Olav Weberg har gjort en skikkelig jobb i østfoldbygda Skiptvet. Fra samme sted kommer også vårt andre objekt: Ilenna Bonanza (V65-5) var god i Sverige for kort tid siden. Vi tror hoppa vinner nå.





V65 JARLSBERG (innleveringsfrist kl. 16.00)

1. avd: BRENNE RØN (3). Reserve: Runi (8).

2. avd: EXPLOITMYDAY (5) – Indiana Fortuna (4).

3. avd: BOKLI HERA (3) – SPANG TURBO (4) – ALTA LEO (2) – Elite Odin (9) – Tangen Tulla (12) – Helmin Faks (13).

4. avd: L.A.’S HOT PANTS (7) – MOUNT EVEREST (6) – JERIKO B.R. (1) – VIKING JEWELERY (9).

5. avd: ILENNA BONANZA (5). Reserve: Höwings Venus (7).

6. avd: MIGHTY BOY (9) – HOSTPOT (7) – Orlando Star (3) – Embakasi Sun (2).

Lite V5-forslag (store bokstaver): 24 kroner.

Stort V5-forslag: 192 kroner.

NB! Det arrangeres V4-spill i de fire siste løpene i V65. Spillefrist kl. 16.45.





Dagens Dobbel – JARLSBERG

(innleveringsfrist kl. 17.25)

Vi så en fantastisk innsats fra varmblodshoppa Ilenna Bonanza (DD-1) under et travstevne i svenske Årjäng for halvannen uke siden. Hun ofret mye krefter i vide spor, men kjempet sterkt til mål. Hun får sin revansje på Jarlsberg i ettermiddag?

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Ilenna Bonanza (5).

DD-2: Hostpot (7) – Mighty Boy (9).

(to kombinasjoner à 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes