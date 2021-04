Reagerer på Johansen-historien: – Ikke slik sykehuset skal oppføre seg

Lørdag fortalte Dagsavisen historien om tidligere bystyremedlem, og nå rådgiver for SVs stortingsgruppe, Ivar Johansen som i 2016 fikk diagnosen Lewy Body Demens En alvorlig sykdom, hvor man gis en levetid på mellom fire og seks år etter at diagnosen er stilt.

Fem år med dødsdom

Han og kona fikk beskjed etter at han hadde fått diagnosen, om å dra hjem å lese seg opp på sykdommen.

I fem år levde han med dødsdommen, men uten å merke noe særlig forverring. I januar i år ba han om nye utredninger, og da var diagnosen noe annet.

Og dødsdommen var tatt vekk.

Her burde sykehuset offentlig gått ut og sagt at slik ønsker vi ikke å fremstå. — Anne-Lise Kristensen, pasient og brukerombud

– Det er ikke vanlig at vi hører om slike tilfeller som det Ivar Johansen her beskriver, sier Anne-Lise Kristensen til Dagsavisen.

Hun påpeker at hun bare kjenner Ivar Johansens side av saken, siden Ahus ikke ville kommentere saken, siden det også omhandlet en tidligere ansatt.

Hun er ikke enig i sykehusets taushet.

– Dette er en sak jeg synes sykehuset burde kommentert. Her burde sykehuset offentlig gått ut og sagt at slik ønsker vi ikke å behandle våre pasienter. Også legen som stilte diagnosen burde tålt at sykehuset ga en offentlig unnskyldning, sier hun.

Blitt bedre

Hun er kritisk til at han ble sendt hjem med beskjed om å lese seg opp på nettet.

– Det er som Ivar Johansen også sier i saken. «Det er så mye rart som står på nettet». Når man får en så dramatisk diagnose som det han gjorde, burde han vært sikret en helt annen oppfølging.

Ivar Johansen (SV). (Mimsy Møller)

– Som jeg sa så er det ikke vanlig med slike tilfeller. Jeg har jobbet i bransjen i 20 år, og selv om jeg ser en klar forbedring, så har sykehusene fortsatt mye å gå på når det gjelder kommunikasjon, sier hun.

Om Ivar Johansen har krav på erstatning sier hun.

– Utgangspunktet er at du må ha et økonomisk tap på mer enn 10.000 kroner som følge av helsehjelpen, for å ha krav på erstatning. Utover det ønsker jeg ikke å saksbehandle på vegne av Norsk pasientskadeerstatning.

