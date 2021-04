Advarer mot svindlere i byggebransjen: – Har voldsdommer

Leder for Fair Play Bygg Oslo og omegn omtaler fenomenet som et «sikkert vårtegn». De siste årene kommer oppsøkende grupper med personer som tropper opp på døra hos huseiere og tilbyr byggtjenester som for eksempel bytte av tak og panel, fasadevask og maling.

– De kommer hver vår og tilbyr tjenester til lave priser. Folk tror de gjør en god deal, når de i virkeligheten blir svindlet for relativt store summer, sier Mamen.

Han kom med samme oppfordring i fjor, da aktører som hadde svindlet huseiere for oppimot 800 000 kroner var i aksjon i Fredrikstad-distriktet.

I en sak Fair Play Bygg nylig varsla om, var en familie i Asker forsøk svindla av en oppsøkende håndverker. Politiet fulgte raskt opp varselet og fikk stansa svindelforsøket.

– Det viste seg å være utført av et kriminelt miljø med flere voldsdommer, sier Mamen

Naive huseiere

Metoden disse oppsøkende gruppene bruker, er at de ringer på hos huseier og tilbyr enkle fasadetjenester. Derfra ruller ballen raskt videre, forklarer Mamen.

– Typisk skjer det et eller annet, som at de påstår at de finner større skader som må utbedres, eller det er problemer med logistikken, så de får ikke gjort ferdig jobben. Ofte går det langt før huseierne forstår at de har blitt svindlet. Får de lillefingeren, tar de hele hånda, sier han.

Huseierne kan bli utsatt for press, overtalelsesteknikker og trusler, inntil de betaler beløpene de useriøse aktørene ber om. Svindlerne forsvinner raskt når de får pengene, og huseieren sitter igjen med et ødelagt hus.

For å avsløre svindlerne og ikke gå i fella, oppfordrer Mamen boligeierne å være oppmerksomme på én ting:

– Seriøse håndverkere kommer som regel ikke på døra for å tilby tjenester.

Enorme summer

I 2019 brukte nordmenn svimlende 83 milliarder kroner på oppussing. Mye tyder på at vi brukte enda mer i koronaåret 2020 – og vi gir oss ikke. I en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført på vegne av Fremtind, oppgir 44 prosent at de planlegger å pusse opp de neste årene.

– Skal du pusse opp eller bygge på anbefaler vi å prioritere tiltak som gjør at huset tåler fuktigere klima og mer nedbør. På den måten kan vi, og våre barn og barnebarn, fortsatt ha hus som det går an i å bo i, i mange år fremover, sier sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB i en pressemelding.

En undersøkelse Prognosesenteret har gjennomført for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) viser at 2 av 3 som har pusset opp enebolig eller småhus de siste 12 månedene, malte innvendig. Kun 1 av 3 utførte tiltak som hevet standarden, som å skifte vinduer, drenere, etterisolere, bytte tak eller ytterkledning.

Volds- og drapsdømte

Men skal du bytte panel og skifte vinduer, drenere, bytte tak eller kledning, skal du passe på at du handler med seriøse aktører. I samme miljø som de useriøse aktørene som politiet nylig avslørte i Asker, finnes det personer som både er volds- og drapsdømte. Lars Mamen har flere ganger tidligere vært ute i mediene og satt fokus på de tette båndene mellom useriøse aktører i byggebransjen og kriminelle nettverk.

– Vi vet det er mange useriøse aktører med såkalt voldskapital i byggebransjen, sier han.

– Folk må være forsiktige med hvem de kjøper tjenester av. Spør etter fagkunnskap, fagbrev, svennebrev og mesterbrev. Velg en aktør med slik kompetanse, så kan du være ganske trygg.

Senest i mars i år, ble Dagsavisen Demokraten gjort kjent med et tilfelle der en ansatt i en Østfold-bedrift først ikke fikk lønn. Deretter sendte sjefen folk hjem til han, som banket han opp.

