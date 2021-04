Men på banen vinner Strømsgodset

(Strømsgodset – Sandefjord 1-0). Det må være nær norsk rekord det som har skjedd i Strømsgodset de seneste ukene. Etter at hovedtrener Henrik Pedersen måtte gå av etter anklager om rasisme, har sportssjefen (Jostein Flo), daglig leder (Dag Lindseth Andersen) og styreleder (Ivar Strømsjordet) alle gitt beskjed om at de går av. De to sistnevnte ga beskjed søndag. Strømsjordet trakk seg med umiddelbar virkning, mens Andersen har blitt enig med styret i klubben om å avslutte arbeidsforholdet 1. juni. Jostein Flo sa opp tidligere, men avviste at det hadde noe med den aktuelle saken å gjøre.

Etter all støyen fikk spillerne endelig spille kamp igjen i går under de nye trenerne Håkon Wibe-Lund og Bjørn Petter Ingebretsen. De fikk se at 18-åringen Ole Kristian Enersen scoret det eneste målet mot eliteseriekollega Sandefjord før pause i kampen på Marienlyst. Han leverte en fin lobb, men ble skadet i samme øyeblikk og måtte forlate banen. – Vi trenger selvtillit i alle ledd, og dette var en grei start, sa den nye trenerduoen. Disse lagene har fått utsatt seriestart til 16. mai.