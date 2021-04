Medlemmene skal bestemme om SV skal gå i regjering. – Helt naturlig for et grasrotparti, mener Lysbakken

Hvis folket i høstens valg kaster statsminister Erna Solberg og trepartiregjeringen på dør, blir det en rldgrønn regjering. Men om SV skal ta del i denne regjeringen, er ikke det opp til SV-leder Audun Lysbakken eller sentralstyret. Det er heller ikke opp til landsstyret, som i andre partiet. Spørsmålet skal ut i uravstemning blant medlemmene.

Saken fortsetter under videoen

Det er nytt i norsk sammenheng. Men ikke internasjonalt. Også det tyske sosialdemokratiske partiet SPD har gjort det på den måten.

[ SV vil ha fri abort til uke 22 ]

– Jeg synes det er en fantastisk idé og er veldig entusiastisk over å sette det ut i livet. Vi skal være et folkeparti og et grasrotparti. Det skal gi mening å være medlem av SV. Jeg er på ingen måte redd for å dele makten og åpne opp politikken. Jeg tror dette vil bli vanligere i framtiden, sier Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

Han viser også til fagbevegelsen, som i en stor grad allerede bruker uravstemning som et middel i sin demokratiutfoldelse.

– Det er fullt av fagforeningsfolk i SV som gar god erfaring i dette. Jeg synes dette er et helt naturlig valg å gjøre, legger han til.

[ Slik blir feiringen av 1. mai i Oslo: Her er parolene ]

Fire partier

SV kan samarbeide med både Ap, Sp, MDG og Rødt, men mest aktuelt er det å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

SV er også klar til å delta i en ny regjering, men bare hvis partiet får tilslutning til en kraftfull politikk for forandring i Norge.

Landsstyrets innstilling til vedtak inneholdt ikke noen direkte krav til en eventuell regjeringsdeltakelse. Men etter landsmøtet på Hamar i helga er det lagt inn strengere krav til regjeringsdeltakelse:

* Forskjellene i makt og rikdom må ned. De på toppen må bidra mer til fellesskapet. De som har minst må få mer.

* Kommuneøkonomien må styrkes og velferden utvides.

* Det må gjøres kraftfulle kutt i klimautslippene og Norge må gå fra luftige mål til konkrete planer for å nå klimamålene.

[ Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen ]

Forandringer

Fra før fastslås det at SV bare vil delta i en ny regjering hvor partiet får tilslutning fra andre partier til «en kraftfull politikk for forandring i Norge».

SV-lederen mener landsmøtets punkter gjorde vedtaket bare enda bedre.

– De understreker det jeg har sagt hele tiden, og er føringer og prioriteringer vi har. Punktene peker særlig på en kraftfull forandring og radikale tiltak for å få ned ulikhetene. Landsmøtet peker på en plan for å nå klimamålene som en sentral del av meningen bak det å gå inn i en regjering.

– Det gjorde vedtaket enda sterkere og understreker våre hovedsaker. Vi er klar til å gå inn i en regjering. Men som jeg sier hele tiden: Det er politikken som er avgjørende, sier Audun Lysbakken.

[ Vi har fått en ulikhetskrise etter åtte år med Erna, mener SV. Slik svarer regjeringen ]