Derfor bør Ronaldo vende tilbake til Manchester United

Så var vi i gang igjen. Ryktebørsen går amok og flere medier hevder nå at Cristiano Ronaldo skal tilbake til Manchester United. Det er i hvert fall en god del aviser i Italia og England som rapporterer at Manchester United har vært i kontakt med Ronaldo-agent Jorge Mendes om en mulig overgang for Ronaldo. Det betyr altså en retur til Old Trafford for den gamle helten som forlot klubben tilbake i 2009. Han vant det som var å vinne med klubben og ble kåret til verdens beste spiller for første gang.

En retur har et nostalsgisk skjær over seg og kan skape en bedre stemning i klubben og blant fansen. Men er det en god idé? Ronaldo er 36 år og han er på sett og vis ikke lenger hva han var. Men så god han var har ingen andre noensinne vært. Men selv om Ronaldo har mistet noe, er portugiseren fortsatt blant de beste målscorerne der ute.

Manchester United trenger i grunn en ny mann helt på topp der oppe. I hvertfall om Cavani skal gi seg som det meldes fra flere hold. United har mange gode angripere med fart og teknikk. Felles for alle, bortsett fra Cavani, er at de er unge. Et par år fram i tid kan Uniteds angrepsrekke meget vel være verdens beste. De trenger bare litt mer erfaring og rutine. Og hvem er da bedre enn mannen som er idolet til flere av dagens United-spillere? Ronaldo er dessuten blitt enda mer en målscorer og spiss inne i boksen, enn den vingen han var i Manchester United. Dermed er det kanskje ikke nødvendig å sprenge banken for å kjøpe en enromt dyr nordmann fra Dortmund? Ja, United bør droppe Braut Haaland og heller gå for Ronaldo. En annen kanskje ikke liten detalj for Ronaldo er at om Cavani forsvinner, blir trøye nummer sju ledig.

Så er spørsmålet om Ronaldo kommer til å flytte på seg. Tiden i Juventus er ikke blitt helt som han håpet. Klubben har vunnet serien ja, men det er Champions League Ronaldo ble hentet for å vinne. Siden Ronaldos ankomst i Italia har ikke Juventus vært i nærheten av en seier i turneringen. Med ett år igjen av kontrakten må Juventus selge nå for å få noe igjen for han.

[ Også United-eier Glazer sier unnskyld til fansen: – Vi tok feil ]

Men det jeg mener kanskje er den aller beste grunnen til at Ronaldo vender tilbake til Manchester i sommer er det dustete påfunnet Super League. Eierne i Glazer-familien har lagt ut seg ut med alle og da mener jeg alle fans med dette forslaget om å bryte ut og lage en liga for de største klubbene. Dette sinnet kan meget vel gå over i et opprør og hvem vet hva som da kan skje blant fansen? Boikott? Demonstrasjoner? Oppkjøp? Et åpent brev er ikke nok til å stagge dette sinnet. Derimot kan en signering eller to bøte på dette. Et plaster på dette åpne såret kan være en retur for den store helten Cristiano Ronaldo. Dette kan faktisk være nok til at Glazer-familien tenker som så, ja la oss bruke noen pund på akkurat dette og bringe tilbake en gammel helt. Og de er jo kremmere som ser på bunnlinjen. En retur vil øke trøyesalget enormt.

Ronaldo blir ikke gratis. Det sies at han har en ukelønn på drøyt seks millioner kroner. Slike summer er det få klubber som har råd til. Real Madrid har allerde sagt nei. Med mindre Ronaldo velger å dra til USA eller Asia, virker en retur til Manchester United fornuftig for både spiller og klubb. Det ryktes også at Ronaldo er villig til å gå litt ned i lønn. Om han vender tilbake kan det være starten på en ny akt på Drømmenes teater for spiller, klubb og fans. Jeg tror det frister Ronaldo å vende tilbake til United og vinne noe og nok en gang skrive historie i verdens største klubb. Og derfor bør Ronaldo vende tilbake til Manchester United.

[ Selv om du er sjef, så trenger du ikke være en drittsekk ]