Disse 20 Oscar-favorittene kan du strømme hjemme hos deg selv

Natt til mandag 26. april norsk tid vil årets Oscar-statuetter få nye og lykkelige eiere. I norsk sammenheng er spenningen særlig knyttet til hvorvidt Anders Hammer får Oscar for sin mye omtalte kortdokumentar om Hongkong-demonstrasjonene, «Do Not Split», som er basert 140 dager med filming over 12 måneder i Hongkong i 2019 og 2020. Hammers 35 minutter lange og intense øyevitneskildring ligger åpent en rekke steder for den som vil se en vaskeekte oscarnominert norsk film, blant annet på spilleren til NRK.

En lang rekke av de andre storfavorittene og spillefilmer med alt fra en til 10 nominasjoner er tilgjengelig for hjemmekinoen, enten via de store strømmeselskapene som Netflix og Amazon Prime, eller som digital leiefilm.

Her er en oversikt over de mest ettertraktede titlene du kan se i forbindelse med årets Oscar-utdeling:

«Nomadland» (Disney+ fra 30. april)

Årets store forhåndsfavoritt foran Oscar-utdelingen går for tiden på kinoer som er åpne i Norge, men slippes på Disney+ samme uka som Oscar går av stabelen. Chloe Zhaos film er nominert blant annet til beste film og beste regi, og selvsagt er Frances McDormands nydelige hovedrolle også en av årets beste prestasjoner uavhengig av hvorvidt hun vinner Oscar eller ikke. Et meditativt, varmt og fengslende humanistisk mesterverk om utenforskap og moderne nomadetilværelse i et USA preget av rovkapitalisme og menneskeforakt. Les anmeldelsen her og les om hvordan Oscar-utdelingen arter seg i et pandemiår:

Ma Rainey's Black Bottom. (David Lee/David Lee/Netflix)

«Ma Rainey’s Black Bottom» (Netflix)

Med Chadwick Boseman i sin aller siste hovedrolle før han døde, fanger filmen «Ma Rainey’s Black Bottom» på mange vis omveltningene vi er inne i akkurat nå, selv om skikkelser og handling er lagt hundre år tilbake i tid. I filmens hjerte finner man den vonde og mørke avgrunnen som ligger til grunn en bevegelse som Black Lives Matter, i et land der millioner av mennesker er blitt holdt nede på av den hvite rasismens innbilte suverenitet. Chadwick Boseman, som døde i fjor bare 43 år gammel, spiller her en musiker i bandet til blueslegenden Ma Rainey, og hele handlingen er en fiktiv innspillingsøkt med fatale konsekvenser. Boseman, kjent fra Black Panther-rollen, fikk Golden Globe posthumt for sin rolle, og også Viola Davis i rollen som Ma Rainey har fortjent fått en nominasjon. Les Dagsavisens anmeldelse av «Ma Rainey’s Black Bottom»:

«Mank» (Netflix)

David Finchers film er den filmen med flest nominasjoner foran Oscar-utdelingen 2021, med hele ti muligheter til å vinne den gjeve statuetten. Det er «Seven»-regissørens første film på over seks år, et personlig lidenskapsprosjekt og et sjeldent mesterverk på over tre timer og i svart hvitt. Det er også et solid stykke Hollywood-nostalgi, om samarbeidet mellom regissøren Orson Welles (Tom Burke) og manusforfatter Herman J. «Mank» Mankiewicz (Gary Oldman) da de lagde det som anses som verdens beste film, «Citizen Kane» (1941). Les Dagsavisens anmeldelse her:

«Soul» (Disney+)

Det er et år for de store musikkfilmene, og animasjonsstudioet Pixar leverer sin beste film på veldig lang tid full av musikk og en historie om en jazzpianist som idet han oppnår sin store drøm havner i det hinsidige. Men døden stanser ikke drømmeren som gjør alt han kan for å komme tilbake til sitt jordiske legeme. Pixar er for øvrig også nominert for animasjonsfilmen Fremad (Onward), og konkurrerer dermed med seg selv i kategorien Beste animerte spillefilm. Les Dagsavisens anmeldelse av «Soul» (på norsk «Sjel») her:

SOUL Animasjonsfilmen «Soul» på Disney+ er skrevet av blant andre Kemp Powers, som også står bak manus til «One Night In Miami», to strømmefilmer som øver innflytelse på Oscar, strømmedominans og mangfold. (Pixar)

«The Trial of the Chicago 7» (Netflix)

Manusforfatter Aaron Sorkin er kjent for politiske dramaer, og her går han selv bak kamera og filmatiserer en historie som har Vietnamkrigen som bakteppe på samme tid som Martin Luther King Jr. og Robert F. Kennedy blir drept. Resultatet er en rekke Oscar-nominasjoner, blant annet beste film og en skuespillernominasjon til Sacha Baron Cohen, som selv har fått en rekke nominasjoner for Borat-oppfølgeren «Borat Subsequent Moviefilm». I 1968 barket fredsdemonstranter og rasende politistyrker sammen under demokratenes landsmøte i Chicago, og på politisk topplan utpekes åtte venstreradikale aktivstledere som stilles for retten beskyldt for å ha konspirert og framprovosert vold. Les Dagsavisens anmeldelse her:

«Sound of Metal» (Amazon Prime Video)

Denne filmen er på mange vis en joker i Oscar-regnestykket, om noe så basalt som det å miste hørselen. Det kan være en skremmende tanke for noen hver, og spesielt for musikere som lever av å lytte og uttrykke lyd. Hovedpersonen regidebutant Darius Marder, som også har skrevet manus sammen med blant andre broren Abraham Marder, spiller i et undergrunns metalband sammen med kjæresten da han mister hørselen og livet tar en for han brutal vending. Men kanskje åpner det også for nye muligheter? Riz Ahmed er strålende i hovedrollen og er nominert til Oscar, mens filmen i seg selv er nominert både til beste film, beste manus og - selvsagt - beste lyd.

Shaka Kings «Judas and the Black Messiah» er en historie med grånyanser og detaljer, om unge aktivister som knapt var ute av tenårene før de ble drept av amerikanske myndighetspersoner. (Warner Br)

«Judas and the Black Messiah» (SF Anytime)

Helt perfekt timet til Oscar-utdelingen er gjennomnominerte «Judas and the Black Messiah» sluppet som såkalt «Kinofilm hjemme» i påvente av fysisk åpne kinoer. Den har fått hele seks velfortjente Oscar-nominasjoner, blant annet til Beste film. Skuespillerne LaKeith Stanfield og Daniel Kaluuyan er også begge fortjent nominert for prestasjonene i biografifilmen om Black Panther-lederen Fred Hampton som ble myrdet sovende i sin egen seng i en alder av 21 år, det hele i regi av FBI. Les Dagsavisens anmeldelse her:

«One Night in Miami» (Amazon Prime Video)

Verdenshistorien er full av toppmøter. Få kan måle seg med møtet mellom ikonene Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke og Jim Brown i Miami i 1964. De fire nære vennene droppet den store festen etter at Cassius Clay, boksingens underdog som snart skulle skifte navn til Muhammad Ali, hadde fratatt Sonny Liston tungvektstittelen i den første av to kamper mellom de to. Dette var natten da Ali ble «The Greatest», men i stedet for å male Miami Beach rød trekker de inn på et lurvete hotellrom og snakker om livet, rasismen og kampen for tilværelsen. Dramatikeren Kemp Powers skrev det prisbelønte teaterstykket «One Night In Miami» som filmen er basert på, og som fanger selve nerven i borgerrettsbevegelsen i USA. Leslie Odom Jr. er nominert for rollen som soulsangeren Sam Cooke og for sangen «Speak Now». Les Dagsavisens anmeldelse her:

«Pieces of a Woman» (Netflix)

Netflix fortjener skryt for å satse deler av den dype pengebingen sin på smalere prosjekter. Denne blytunge, Bergmanske samlivstragedien er det stikk motsatte av avslappende underholdning, og byr på en depressiv, kompleks beretning om de vidtspennende konsekvensene av å miste et barn under fødselen. Hovedrolleinnehaver Vanessa Kirby har høstet flere priser som beste kvinnelige skuespiller for rollen, og er en av favorittene til å vinne Oscar. Les Dagsavisens anmeldelse her:

Sophia Loren i «Med livet foran seg» («The Life Ahead») (Netflix)

«The Life Ahead»/«Med livet foran seg» (Netflix)

Sophia Loren skinner i denne filmen, i rollen som jødisk holocaust-overlever og tidligere prostituert som på sine eldre dager har åpnet hjemmet sitt for barn av andre prostituerte. Hun knytter et tett bånd til en av de småkriminelle guttene hun blir bedt om å ta seg av, 12-åringen Momo (Ibrahima Gueye). Løftet han gir henne da hun begynner å miste seg selv mentalt skal bli av avgjørende betydning for mange. Dette italiensk dramaet er regissert av Edouardo Ponti, sønn av Sophia Loren og Carlo Ponti, og er dessuten en nyinnspilling av filmen som i 1973 het Madam Rosa, basert på en roman av Romain Gary. Loren kunne fortjent en Oscar-nominasjon, men den ene filmen har fått går til den italienske popstjernen Laura Pausini for sangen «Lo Si».





«Hillbilly Elegy» (Netflix)

J.D. Vances omstridte bestselgerbok «Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis» ble publisert i forkant av presidentvalget i 2016, og er en selvbiografisk skildring av hans oppvekst i Kentucky; preget av dyp fattigdom, hjemmevold og en narkoman alenemor med psykiske problemer. Da Trump fikk fotfeste i Det hvite hus ble «Hillbilly Elegy» holdt frem som en slags forklaring, og filmatiseringen byr på sterke roller av Glenn Close og Amy Adams. Førstnevnte har hanket inn en nominasjon for beste kvinnelige birolle, og det sier seg selv at filmens andre nominasjon kommer i kategorien sminke og hår... Les Dagsavisens anmeldelse her:

Sasha Baron Cohen og Maria Bakalova i Borat Subsequent Moviefilm. Begge er Oscar-nominerte. (Amazon Studios)

«Borat Subsequent Moviefilm» (Amazon Prime)

Den første Borat-filmen var en eksplosjon av intellektuell satire kombinert med slapstickhumor av et slag verden aldri hadde trodd kunne forekomme, som naken-wrestling og andre putegripende scener. «Borat Subsequent Moviefilm», som strømmes på Amazon Prime, er naturlig nok ikke like overrumplende og innovativ, men den er like rammende politisk og har noen scener som allerede nå kan sies å være historiske. En mye omtalt scene med Rudy Guiliani og en fertilitetsdans som viser hvordan menstruasjon er et av USAs siste tabuer, er blant dem. Filmens absolutte spydspiss er denne gangen Borats datter Tutar, i kjent stil mindre verdt enn en hestelort i Borats øyne. 24 år gamle Maria Bakalova fra Bulgaria i rollen som Tutar er Oscar-nominert for en rolle som forsterker komediens klare feministiske agenda. Les Dagsavisens anmeldelse her:

«The White Tiger»/«Hvit tiger» (Netflix)

Filmen «Hvit tiger» er en kynisk, besk og forfriskende amoralsk underdog-historie, og et resultat av Netflix’ offensive satsing på spillefilm fra internasjonale aktører. Et hardtslående krimdrama basert på den prisbelønte debutromanen av indisk-australske Aravind Adigia. «The White Tiger» utforsker temaene regissør Ramin Bahrani har vært opptatt av siden han startet filmkarrieren: sosiale forskjeller, klassekamp, kapitalismen skyggeside og hvor langt noen er villige til å gå i jakten på rikdom. Les Dagsavisens anmeldelse her:

Wolfwalkers. (Arthaus/Apple TV+)

«Wolfwalkers» (Apple TV+)

Denne irske animasjonsfilmen er et lite mesterverk, blant annet med hjelp på lydsiden fra den norske artisten Aurora som synger en litt annerledes versjon av sin egen sang «Running With The Wolves». Regissør Tomm Moore er Oscar-nominert to ganger tidligere, blant annet for «Sangen fra havet» (2014). Nå er han sammen med Pixars Soul favoritt til å vinne for denne mytiske, folkloristiske historien om vennskap og ulver basert på Jericca Clelands historie inspirert av irsk historie og mytologi, om såkalte «wolfwalkers», skikkelser som verken er ulv eller mennesker, men som lever i symbiose med naturen mellom begge verdenene. Med nydelig todimensjonal animasjon som formelig lukter håndtegning og kolorering skaper de en fortelling og en filmopplevelse som er rikholdig og dyptloddende, heter det i Dagsavisens anmeldelse:

«News of the World» (Netflix)

Denne westernfilmen om en omreisende nyhetsformidler viser at fake news vitterlig ikke er av nyere dato. Filmen er signert 22 July-regissør Paul Greengrass, og har fått en rekke faglige Oscar-nominasjoner, som beste foto, lyd etc. Men den er ikke minst verdt å se på grunn av Tom Hanks i hovedrollen og en fortelling som viser at det er håp for verden og menneskeheten tross alt. Les Dagsavisens anmeldelse her:

«Et glass til» (Viaplay)

Blir livskvaliteten bedre av å gå med jevn promille? Kanskje, men alt med måte skal vi tro Thomas Vinterbergs film «Et glass til», nominert til Oscar for Beste utenlandske film og for regi. Mads Mikkelsen er strålende i hovedrollen i en film som på mange vis framstår som erkedansk, men utgangspunktet er helnorsk: inspirert av professor Finn Skårderuds tese om at vi mennesker er født med for lav alkoholprosent i blodet. Les Dagsavisens anmeldelse her:

Alexander Rybak er en av mange kjendiser som dukker opp i Netflix' Grand Prix-film Eurovision Song Contest - The Story of Fire Saga. Will Ferrell bak til høyre. (Jonathan Olley/NETFLIX/Jonathan Olley/NETFLIX)

«Eurovision Song Contest» (Netflix)

«Da 5 Bloods» (Netflix)

Få regissører har satt det svarte USA og borgerrettigheter på kartet like ettertrykkelig som Spike Lee. Han fikk selv Oscar for «BlacKkKlansman», som er en moderne klassiker, og dette Vietnam-dramaet treffer selvsagt også tidsånden med kirurgisk presisjon. I «Da 5 Bloods» utforsker Lee konsekvensene av de kollektive traumene til et folk som blir dyttet frem til frontlinjen så fort amerikanske interesser går til krig, en innsats som på ingen måte gjenspeiler seg i det som møter dem da de kommer tilbake. Les Dagsavisens anmeldelse her:

«Emma» (Netflix)

Denne Jane Austen-filmatiseringen er sjarmerende sukkerspinn fra ende til annen, uten den samme relevansen som mange tidligere filmer og serier basert på den britiske forfatterens bøker. Oscar-nominasjonene i kategoriene kostyme og make up er på sin plass. Om den selvopptatte, egenrådige overklassepiken Emma Woodhouse, spilt av Anya Taylor-Joy som gikk videre til seriesuksessen «The Queen’s Gambit». Emma innbiller seg at hun er en mesterlig giftekniv, og som en viktoriansk motsvarighet til Tinder anser hun det som sin livsoppgave å plukke ut passende ektemenn til kvinnene i rikmanns-landsbyen Highbury. Les Dagsavisens anmeldelse her:

«Mulan» (Disney+)

Spesialeffekter er stikkord i Oscar-sammenheng når Disney innspiller sitt mest actionfylte animasjonseventyr på nytt med levende skuespillere i omgivelser som er like dramatiske som historien om den unge jenta som utgir seg for å være gutt i keiserens store hær. En krigsfilm for litt større barn, samt voksne med Disney-nostalgi. Mørk og overveldende, laget med de imponerende fargeeksplosjonene og storslåtte senene som preger sjangerfilmer fra det historiske Kina (tenk «Snikende tiger, skjult drage», «Hero» og «Flyvende dolker»). Hovedrolleinnehaver Liu Yifei fikk mye offentlig juling da hun støttet politiets håndtering av demokratibevegelsen i Hongkong, men rollen gjør henne til et udiskutabelt forbilde for en hel generasjon jenter, ikke minst i «hjemmemarkedet» Kina. Les Dagsavisens anmeldelse her:

For informasjon om Oscar-utdelingen 2021 og alle nominerte, se Det amerikanske filmakademiets egen hjemmeside.