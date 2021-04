«Se der ja, ballene hans henger litt nedover!»

Hvem: Tuva Fellman

Hva: Programleder og sexolog.

Hvorfor: Leder «Naked attraction Norge», et datingprogram hvor alle er splitter nakne.

Hei Tuva! Datingprogram uten klær. Uten truse, til og med! Hvorfor trenger vi det?

– Jeg gikk inn i meg selv og tenkte: hvor ser jeg nakenhet? Jo, jeg ser partneren min naken. Og jeg ser nakne folk på porno. Det er ikke en særlig god representasjon. Vi har behov for å se helt vanlige folk, helt nakne.

[ – I dag ligger man jo gjerne sammen ved første møte. ]

Men man skal jo velge hverandre kun ut ifra kroppen. Kan det ikke ha motsatt effekt også?

– Vi har gjort nøye re­search i forkant. Så vi vet at de som er nakne, har en eller flere kvaliteter som den som skal velge har sagt at den synes er fint. Det i seg selv er jo strålende: at man kan si «jeg liker små pupper, det er topp!». Flere av deltakerne har sagt at de synes det er gøy å få komplimenter på ting de har vært litt usikre på.

Så det blir ikke overfladisk?

– Mange har spurt om det. Men det ligger mye personlighet i en kropp også: tatoveringer, hvordan du friserer håret der nede. Jeg er ikke så bekymra for at det skal virke mot sin hensikt. Men man skal aldri si aldri, jeg vil ikke diktere hva andre eventuelt opplever. Men de som er i studio er mennesker som er glad i kropp, og som kommer til å like de som er i boksene.

[ «Jeg husker at det var mannskroppen som ble brukt som mal på barneskolen» ]

Du er jo også i studio, litt utenfor det hele, siden du er påkledd. Blir du ikke flau?

– Det er litt som når jeg har nakenbada på hytta. De første sekundene er alle litt rare. Men så, det neste minuttet, blir det en sånn euforisk stemning. «Jess ass, dette er det mest naturlige i verden!». Det skjer i programmet også, selv med fullt kamera-crew. Det føles rett og slett naturlig. Dessuten tenker jeg at det er sunt å bli litt flau, om noen skulle bli det.

Hvordan sunt?

– At alt ikke trenger å være så A4! Det første jeg gjorde etter at jeg fikk tilbudet om jobben, var å se den britiske versjonen med samboeren og venninnen min. Det første minuttet var vi alle litt rare. Men så, etter et minutt, endra stemninga seg helt. «Se der, ja. Hans baller henger litt nedover!» Det er en deilig følelse. Litt som en joggetur, på en måte.

Hva er ditt eget forhold til nakenhet?

– Det har gått veldig opp og ned. Noen år har jeg vært insisterende på å sole meg toppløs og følt meg komfortabel. Andre år har jeg gruet meg til å bade, og fått litt dårlig selvtillit. Nå har jeg født, så nå føler jeg bare at kroppen min er en maskin.

[ Karine (16): «Da jeg ble kalt for hore, fikk jeg beskjed om å tåle en vits» ]

– Så, vi må se flere kropper, hva mer kan nordmenn bli bedre på?

Vi er blitt flinke til å snakke om kropp og seksuell orientering, men vi har en god vei igjen å gå. Og ikke minst har vi, som menneskehet, blitt litt usikre på oss selv. Det er en kjempeøvelse, det å få troen på seg selv.

Har du hatt noen komplekser?

– Jeg har en pupp som er litt større enn den andre. Før syntes jeg det var rart, selv om jeg visste at det ikke var så uvanlig. Men det er noe med å ha sett det. Man får litt selvtilliten på at den kroppen du har er helt vanlig. Det er bare ingen andre som har vist sin.

[ «Metoo har forvandlet synet på oss kvinner til å være noen skruller» (+) ]

Noen kjappe faste! Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kanskje Jon Almås, han hadde fiksa det.

Hva angrer du på?

– At jeg ikke sov mer før jeg fikk barn.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker Fernet Branca.