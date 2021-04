Tatt i tollen med narkotikalistede smertestillende

I 19-tida lørdag 10. april stanset tollerne ved Svinesund en polskregistrert varebil som var på vei ut igjen på E6 etter å ha vært innom rød sone på tollstasjonen for ekspedisjon.

Føreren av bilen og en passasjer – begge polske menn i henholdsvis 40- og 30-årene – kunne vise fram papirer på at de hadde med seg lovlig last, blant annet noen stålplater og radiatorer som var ferdig fortollet og deklarert.

– Varebilen ble tatt inn til videre kontroll likevel, og da ble det funnet en pappeske. Inni den lå det et dataspill, og under det igjen lå det to pakker som var emballert med aluminiumsfolie, forklarer seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Disse viste seg å inneholde flere esker med det kraftige smertestillende og morfinlignende legemiddelet tramadol, som står på den norske narkotikalista.

– Det ble funnet to pakker merket med «tramal retard 200 milligram», med 50 stykk tabletter i hver. I tillegg var det to pakker med til sammen 192 milliliter merket med «tramal», utdyper Grandahl.

Føreren av varebilen vedkjente seg eierskap til de ulovlig innførte legemidlene, og fikk en bot for smuglingsforsøket.

– Han forklarte at han bruker tramadol for å medisinere hunden sin hjemme i Polen, men han hadde ingen resept eller annen dokumentasjon som kunne bevise dette, avslutter Grandahl.

