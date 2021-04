Skal ta i mot utøvere fra hundre land

VM i bryting er et massivt mesterskap, som gjerne oppleves som større internasjonalt enn i Norge. Men 2. oktober skal mesterskapet blåses i gang i nye Jordal Amfi og arrangøren jobber som om verden blir tilnærmet normal igjen.

45.000 tilskuere på Jordal

I dag hadde det vært umulig. Men prosjektleder Sara Krüger jobber som om alle brikkene faller på plass.

– Det er selvfølgelig spennende. Vi er avhengig av at utøvere fra hundre nasjoner får komme til Norge og at vi kan selge de 45.000 billettene som skal fylle Jordal Amfi den første uka i oktober, sier Sara Krüger til Dagsavisen.

Det ble en stor opplevelse for norske tilskuere i brytehallen under OL i Rio de Janeiro i 2016. (Heiko Junge/NTB)

Mesterskapet blir det største i Norge i dette årtusenet målt i internasjonal bredde.

– Det er jo 25 land i verden som har bryting som sin største sport. Slik er det ikke i Norge, men vi har store ambisjoner om at dette også skal bli viktig for norsk rekruttering. Vi har jo en fantastisk ny arena som ligger der og som ennå ikke er blitt fylt opp av publikum på grunn av koronaen, sier Krüger, som før hun tok på seg denne jobben var daglig leder i et av Oslos største idrettslag, Høybråten og Stovner.

Skal ha 400 frivillige

Arrangøren har blant annet en stor billettbestilling fra USA som ligger på vent så lenge smittesituasjonen er uavklart.

Nå starter jobben med å rekruttere de 400 frivillige som arrangøren er avhengig av. Også det arbeidet preges av smittesituasjonen. Og fra myndighetene er det som kjent umulig å få klare svar nå.

– Folk begynner kanskje å bli lei av å glede seg til noe som ikke blir noe av. Men vi har som fokus at det skal bli en stor brytefest i Oslo i oktober, sier Krüger.

Ingen norske OL-klare

Men før VM i Oslo skal verdens beste brytere etter planen samles til OL i Tokyo. Det mesterskapet er også i spill, men OL-arrangøren planlegger gjennomføring uten internasjonalt publikum.

Og om vi får se norske brytere i Tokyo vet vi fortsatt ikke. Per i dag er ingen kvalifisert. Det blir avklart i den siste kvalifiseringsrunden i Sofia i Bulgaria andre helgen i mai.

– Vi kan komme til OL med sju utøvere, eller ingen. Alt avgjøres i Sofia. Dette er veldig satt på spissen, sier sportssjef Erik Rønstad til Dagsavisen.

Men til VM i Oslo kan han garantere norsk deltakelse. Som arrangørland kan Norge melde på de utøverne de mener er kvalifisert.

Berge skal avslutte i Oslo

Norges største brytenavn de siste årene, Stig Andre Berge, skal etter planen avslutte sin karriere med VM i Oslo. EM-vinnerne Morten Thoresen, Felix Baldauf og Grace Bullen har også OL og VM som sine store mål.

Rett før OL-kvalifiseringen i Budapest april testet Baldauf og Oskar Marvik positivt for covid-19, noe som ødela den kvalifiseringen.

Nå har landslaget avlyst sin planlagte treningsleir i Kroatia og trener i stedet i Oslo fram til avreise til Sofia.

VM-arrangøren i Oslo håper selvsagt Norge blir representert i OL.

– Det er ganske mange usikre faktorer nå, men dette er veldig spennende å jobbe med, sier Sara Krüger, om den store logistikkmessige kabalen som venter. Hvis VM kan gå som planlagt skal tusen utøvere og 2000 trenere og ledere innkvarteres.

Norge har arrangert VM i bryting en gang tidligere, på Kolbotn i 1985 da Jon Rønningen vant sin første store internasjonale tittel.

PS. NRK har kjøpt tv-rettighetene til mesterskapet i Norge.