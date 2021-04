Selvmordsforsker ut mot TIX: – Smakløst

Det Walby reagerer på, er teksten som står under biografi-fanen «Bli kjent med TIX» på tixmusic.no. Det er hjemmesiden til Andreas Haukeland – bedre kjent som TIX. Siste avsnitt lyder slik: «TIX har utviklet seg fra å skrive grove russelåter til å vise en mer sårbar og menneskelig side. I intervjuer har det vist seg at TIX stadig røper små hint om hva som skal skje fremover, og mange fans har spekulert i om TIX nå planlegger sin egen død (vår uth., red.anm.), særlig etter at han under VG-lista 2019 gikk utenom manus og sang til publikum: “Nå har jeg toppet Norge med noen landeplanger (sic), og jeg skal fortsette til mine siste dager”».

– Jeg liker ikke dette. Her romantiserer man, og bygger noe mytisk rundt selvmord, legger ordene i munnen på fansen, og sier at det er de som spekulerer i at han planlegger sin egen død. Selvmordsproblematikk kan brukes til mye rart, og her brukes det i markedsføring. Det synes jeg er smakløst, sier Walby, som er psykologspesialist og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Fredrik A. Walby er psykologspesialist og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. (Kristin Ellefsen/Universitetet i Oslo)

Avsnittet ble slettet fra hjemmesiden i løpet av mandag ettermiddag etter at Dagsavisen tok kontakt med Universal Music Norge, Haukelands plateselskap. Les Haukelands svar nederst i saken.

Snakket ut på Lindmo

Andreas «TIX» Haukeland gjorde seg først bemerket i offentligheten gjennom flere kontroversielle russelåter på 2010-tallet. Han har toppet VG-lista flere ganger, blant annet med låten «Jeg vil ikke leve». Han er også en av flere låtskrivere bak låten «Sweet but Psycho», som har toppet hitlistene i 22 land. I februar i år ble Haukeland for alvor kjent i hele Norge da han feide konkurrentene av banen, og vant Melodi Grand Prix. Han skal representere Norge under Eurovision i Rotterdam i mai.

Selvmordsproblematikk kan brukes til mye rart, og her brukes det i markedsføring. Det synes jeg er smakløst — Fredrik A. Walby, psykologspesialist og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

I forkant av MGP-finalen snakket Haukeland på NRK-programmet Lindmo om ensomhet og selvmordstanker. Og fikk den gang mye ros for å være åpen om at han hadde vurdert å ta sitt eget liv.

– Jeg tror det er veldig få som ikke svinger innom slike tanker i løpet av livet sitt. Sånn er det å være menneske. Så kan andre kjenne igjen det, jeg er ikke den eneste som har disse tunge tankene. Det gjør det lettere å bære dem, sa den profilerte psykologen Hedvig Montgomery til NRK.

Støtter åpenheten

Også Fredrik A. Walby støtter åpenheten Haukeland viste på Lindmo.

– Den delen, hvis man ser på den isolert, synes jeg er positiv. I selvmordsforebygging er vi veldig for åpenhet om selvmordsproblematikk, ellers får vi ytterligere tabuisering og folk blir i større grad gående alene med problemene sine, sier Walby.

Han mener det er en økende trend at både kjente og ukjente mennesker forteller om at de har hatt selvmordstanker.

– Og når man gjør det for å vise veien ut av det, er det bare bra. Samtidig må man passe seg for ikke å dra det for langt, til at det blir ren markedsføring, sier Walby og viser til teksten på tixmusic.no.

– Formålet med åpenhet bør være noe annet enn å selge plater.

TIX har mange unge fans

Andreas Haukeland har til sammen over 300 000 følgere på Instagram og Facebook. Og unge mennesker strømmer til konsertene hans. En kjent person med en så stor og ung tilhengerskare må være særlig bevisst på hvordan han kommuniserer rundt selvmordsproblematikk, mener Walby. Han anser det som svært sannsynlig at flere blant TIX-fansen har oppsøkt hjemmesiden, og lest det nevnte avsnittet på tixmusic.no.

Formålet med åpenhet bør være noe annet enn å selge plater — Fredrik A. Walby, psykologspesialist og forsker

Walby påpeker at det han kaller «mytebygging» og «romantisering» av selvmord kan bidra til en smitteeffekt – at flere velger å ta sitt eget liv. Han har tidligere uttalt seg kritisk til pressens «ensidige» og «hyllende» dekning av Ari Behns død og til Netflix-serien «13 Reasons Why». Dramaserien handler om selvmordet til en tenåringsjente, som i forkant av sin egen død hadde tatt opp 13 kassetter som forklarer hvorfor hun valgte å begå selvmord. En amerikansk studie fant at serien utløste en tydelig økning i Google-søk på selvmord og selvmordsmetoder, skriver NRK.

– Unge mennesker er mer sårbare

Walby mener at Haukeland – gjennom teksten på sin hjemmeside – går i den samme romantiserings-fella ved å komme med diffuse antydninger om at selvmord er et alternativ.

– All omtale av selvmord kan potensielt smitte ved å sette andre på tanken. Både ved å formidle en idé, ved å være med å senke sperrene, og ved å fremstå som en modell som andre kan kopiere. Det kan føre til at også andre tenker at «dette er en løsning for meg». En slik blafring med selvmordsproblematikk løser ikke noe som helst. Hvis man ville oppnådd noe konstruktivt, hadde man sagt det motsatte: TIX har det bra, og han har lært å takle problemene sine, sier Walby.

Han påpeker at unge mennesker er mer sårbare for slike smitteeffekter enn eldre.

– Og smitteeffektene er potensielt sterkere når det handler om kjente personer. Det betyr på ingen måte at vi ikke skal være åpne rundt selvmord, men det må gjøres på en gjennomtenkt måte, og her har nødvendigvis profesjonelle aktører et særlig ansvar, sier Walby.

Haukeland svarer

Domenet Tixmusic.no eies av Haukeland Music, Andreas Haukelands enkeltmannsforetak. Dagsavisen har ikke lyktes i å få et intervju med Haukeland, men har stilt spørsmål per e-post: Om han selv har skrevet teksten på hjemmesiden, om han er kjent med innholdet (hvis han ikke har skrevet teksten), hvor lenge den har ligget ute, hva han selv tenker om teksten og hva han har å si til kritikken som rettes mot teksten på hjemmesiden – og da spesifikt denne setningen: «I intervjuer har det vist seg at TIX stadig røper små hint om hva som skal skje fremover, og mange fans har spekulert i om TIX nå planlegger sin egen død.»

Haukeland har gitt følgende svar på e-post:

«Jeg, og jeg tror også de aller fleste fans og følgere, ser på TIX som en karakter som er en del av et fiktivt univers som består av musikkvideoer, låttekster, opptredener og så videre. Avsnittet over er fra 2019 og handler altså om den fiktive karakteren TIX, satt opp mot den virkelige personen Andreas Haukeland. Jeg ble stadig spurt om TIX var en karakter som “alltid” kom til å være der, og jeg fikk stadig spørsmål fra både media og fans rundt hvordan planene var for fremtiden til TIX som en karakter jeg hadde bygget. Jeg bekreftet den gang at TIX sannsynligvis ikke kommer til å leve for evig, men understreket at Andreas kom til å tre inn i lyset i større grad.»

«Hvordan TIX sin reise utvikler seg er det mange som spekulerer i og er nysgjerrige på, men som den som skriver historien om karakteren TIX kan jeg garantere at det er kun jeg som vet hvordan dette ender. Mye har blitt fortalt siden 2019, men det er mye av fortellingen som gjenstår. Det kommer til å bli en veldig fin historie.»

Trenger du noen å snakke med?

Her kan du få hjelp:

Kirkens SOS: 22 40 00 40 eller chat: soschat.no

Røde Kors: 800 33 321 eller chat korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse: 11 61 23 eller chat sidetmedord.no