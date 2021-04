Statlig kinesisk organ til krig mot matvideotrend

Såkalte mukbang-videoer er en trend som stammer fra Sør Korea, hvor mennesker deler videoer av seg selv der de spiser og drikker – gjerne i store mengder. Trenden har vokst i Kina, og det er ikke landets sentralkommisjon for disiplininspeksjon særlig fornøyd med, skriver Reuters.

[ Landet er nedstengt – politiet fant 110 gjester som spiste kaviar og drakk champagne ]

Lukrativ fråtsing

Det er ikke mer enn et år siden president Xi Jinping lanserte en kampanje mot matsvinn. Nå mener det kinesiske etablissementet at direktestrømmingen av mat- og drikkefråtsing er med på å undergrave dette arbeidet.

Sentralkommisjonen melder også at mukbang-videoer kan være lukrativ business. Enkelte som deler klipp av seg selv tjener opp mot 3000 yuan, tilsvarende omtrent 4000 kroner.

[ – Ni minutter over seks begynte Bent Høie å hoste ut de nye restriksjonene, og jeg skrev permitteringsvarsler med en gang ]

Varsler sterkere reaksjoner

Men nå kan det bli slutt på moroa. Den kinesiske vakthunden oppfordrer nå nettsidene hvor klippene deles til å styrke kontrollen og utestenge brukere som bryter mot retningslinjene.

– Atferd som «heftig drikking-videoer» skader ikke bare den fysiske helsen og forårsaker matsvinn, men promoterer også en stygg mentalitet, skriver de på sin nettside.

Nå kan også straffen for å legge ut denne type klipp bli sterkere. Kina har allerede utestengt brukeren Hebei Pangzai for å dele videoer av at han drikker store mengder øl til sine 400.000 følgere. Han deler nå videoene sine på Twitter, skriver Reuters.

[ «Har disse menneskene i det hele tatt lest stortingsmeldingen fra Melby?» ]