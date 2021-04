Koronasmittet døde

Pasienten skal ifølge Aftenbladet være mellom 70 og 80 år.

Fire personer i Sandnes testet positivt lørdag,

De smittede i Stavanger fordeler seg slik i alder:

0–9 år: 1

10–19 år: 3

20–29 år: 5

30–39 år: 4

40–49 år: 6

12 er smittet via nærkontakter.

I Sandnes er alle smittede som ble registrert lørdag smittet via nærkontakter. To av de smittede er under ti år.

Lørdag meldte Stavanger kommune om smitte på flere skoler i byen. En elev på 9. trinn ved Kannik skole har testet positivt for covid-19. 37 elever og sju ansatte er i karantene.

Kannik ungdomsskole (Tone Helene Oskarsen)

– Dette gjelder en hel klasse og noen elever fra to andre klasser på 9. trinn. Alle må i karantene og må teste seg. I tillegg må deres familie og husstandsmedlemmer i ventekarantene til eleven har fått en negativ test. Vi har og har hatt et strengt smittevernregime som gjør at vi slipper med såpass få i karantene i denne omgang. Takk til alle elever og ansatte for en meget god innsats når det kommer til smittevern, sier rektor Finn Lea til Stavanger kommunes hjemmeside. Elever som ikke er blitt kontaktet møter på skolen som vanlig på mandag.

Også på Gosen skole ble det meldt om smitteutbrudd lørdag. Ytterligere to elever på 10. trinn ved Gosen skole har testet positivt for covid-19. 71 elever og ni ansatte må i karantene. Totalt har nå fire elever ved skolen testet positivt.

Alle elevene på 8. trinn vil få digital hjemmeundervisning, da det ikke er mulig å sette inn vikar for ansatte i karantene. Elevene vil få informasjon om skoletilbudet neste uke fra kontaktlærer. De øvrige elevene på 10. trinn vil få informasjon av kontaktlærer hvis det blir endringer i deres timeplaner, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Johannes læringssenter på Storhaug er også rammet av koronaviruset. En elev ved Johannes læringssenter testet positivt for covid-19 fredadg. Totalt er sju personer knyttet til læringssenteret smittet.