Vurderer om vaksinerte skal få slippe karantene og hjemmekontor

Onsdag la Erna Solberg (H) fram regjeringens plan for gjenåpning av Norge. Det skal skje trinnvis, men statsministeren kunne ikke gi noen datoer for når det skal lettes på ulike tiltak. Gitt dagens smittesituasjon, mener Folkehelseinstituttet (FHI) at gjenåpningsprosessen tidligst kan starte i siste halvdel av mai.

Et annet spørsmål som har fått mye oppmerksomhet i det siste, er om det skal gjøres egne lettelser for dem som er vaksinert. For en drøy uke siden skrev VG om en amerikansk studie som viste at vaksinene til Pfizer og Moderna er 90 prosent effektive mot koronasmitte. FHI-overlege Preben Aavitsland uttalte til avisa at funnene i denne studien og andre kan føre til at det blir lettelser for dem som er vaksinert.

Dagsavisen har vært i kontakt med Aavitsland for å få ham til å utdype hva slags typer lettelser det er snakk om.

– Vi vil vurdere om de kan slippe smittekarantene, innreisekarantene, hjemmekontor og andre restriksjoner, skriver overlegen i en e-post.

Han understreker at det er vanskelig å være konkret «ettersom dette er spørsmål som fortsatt er under utredning».

– Beskyttelsen må være betydelig

FHIs statistikk viser at over 720.000 personer har fått den første dosen av koronavaksinen, mens nærmere 290.000 har fått to doser. I dag må vaksinerte fortsatt i karantene om de har vært nærkontakt med en smittet.

– Smittekarantenen er trolig noe av det vi kan lette på først, skriver Aavitsland.

FHI går nå gjennom ulike studier for å få oversikt over hva man vet så langt når det gjelder hvor stor sjanse en vaksinert person har for å bli smittet.

– Vi vil samle mer kunnskap i noen uker til før vi eventuelt sier at vaksinerte kan slippe å følge råd og regler i det offentlige rom.

På spørsmål om hvor stor effekt FHI mener vaksinene må ha før det kan gjøres lettelser, svarer Aavitsland:

– Vi har ikke tallfestet dette, men beskyttelsen må være betydelig.

Regjeringen jobber også med å få på plass et såkalt koronasertifikat for personer som er vaksinert eller på andre måter er immune. Både EU og Verdens helseorganisasjon (WHO) ønsker å få på plass en internasjonal løsning.

Onsdag var statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget for å legge fram regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet. (Torstein Bøe)

– Regjeringen utreder om en forenklet utgave av et koronasertifikat også kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus, sa statsministeren da hun redegjorde for gjenåpningsplanene for Stortinget.

Etterlyser konkrete korona-lettelser

Vaksineringen og fremdriften på den vil være det aller viktigste for når samfunnet kan åpne opp igjen, sa helseminister Bent Høie (H) til VG tidligere denne uka. Regjeringens mål er at alle over 18 skal ha fått sitt første vaksinestikk i løpet av juli. Hvor langt Norge har kommet i gjenåpningen på det tidspunktet, er foreløpig uvisst.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, kalte regjeringens gjenåpningsplan for en «skisse» fra Stortingets talerstol onsdag. Hun etterlyser en konkret vurdering av hvilke lettelser som vil bli gjort når den voksne befolkningen har fått vaksinen.

– Jeg savner at statsministeren sier noe om hva som skjer når alle over 45 er vaksinert. Vi vet at risikoen for sykdom og død er liten for aldersgruppen under 45, sier Arnstad til Dagsavisen.

Vil ha lokale koronatiltak

Hun er også bekymret for tiltakstrøtthet i kommuner med lav smitte, som i deler av Nord-Norge og Trøndelag, og viser til Holden-utvalgets anbefalinger fra februar om å legge vekt på lokale tiltak framfor nasjonale.

– Det må være en forholdsmessighet mellom tiltak og situasjonen du lever i. Hvis du opplever veldig strenge nasjonale tiltak der det nesten ikke er smitte, svekker det motivasjonen, sier Arnstad.

Marit Arnstad (Sp) under onsdagens debatt i Stortinget om regjeringens planer for gjenåpning av samfunnet. (Torstein Bøe)

Arnstad mener erfaringene fra Bodø, Trondheim og Tromsø viser at det har fungert å gi mer ansvar til lokale og regionale myndigheter. Alle tre byer har håndtert lokale smitteutbrudd.

– På steder med veldig lav smitte er det for eksempel mulig å åpne litt mer for studenter. Det går også an å ha egne skjenkeregler og særlige tiltak knyttet til frivillighet og kulturliv, sier Arnstad.

SV: Pandemien er en forskjellskrise

Ifølge SV-leder Audun Lysbakken har regjeringens gjenåpningsplan et «digert hull».

– Det mangler en plan for en rettferdig gjenåpning, sier Lysbakken til Dagsavisen og fortsetter:

– Vår store frykt er at regjeringen vil gjøre det samme som når de har stengt ned, nemlig å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak, men la være å gjennomføre nødvendige sosiale tiltak.

Lysbakken mener statsministeren og regjeringen ikke har vært bevisst på at pandemien har utviklet seg til en «forskjellskrise». Han mener Stortinget nå må ta kontroll gjennom å behandle redegjørelsen og legge føringer for gjenåpningen.

– Vi må sørge for at sosiale ordninger for arbeidsløse og folk som sliter med å få endene til å møtes, varer lenge nok.

– Utspillene bidrar til å forvirre folk

De siste dagene har det kommet flere uttalelser i mediene om gjenåpningstakten. Ledelsen i FHI mente R-tallet må ligge under 1 i uker og kanskje måneder før landet kan gjenåpne, mens beskjeden fra Helsedirektoratet var at antall koronatilfeller må godt under 200 per døgn.

Helsedirektøren sa også at første trinn i gjenåpningen kunne komme i gang i slutten av mai. Utspillene bidrar til å forvirre folk, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han oppfordret regjeringen til å ha kontroll med kommunikasjonen, skriver NTB.

– Når det ikke er satt en dato, bør en ikke gi inntrykk av at det er en klokke som tikker, sa Støre etter at Solberg hadde lagt fram gjenåpningsplanen for Stortinget.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug tror utsagnene kan bidra til å skape uklarhet hos folk.

– Det er viktig framover at man koordinerer seg og kommer med ett budskap. Det har vist seg tidligere at folk har problemer med å vite hva slags regler som gjelder, sier hun til NTB.





Fakta om gjenåpningsplanen

Slik skal ulike områder i samfunnet åpnes opp trinnvis etter at vi er tilbake til tiltaksnivået fra før 25. mars, ifølge myndighetene.

Barnehager, skoler og SFO:

* Trinn 1, 2 og 3: Følge trafikklysmodellen og lokale vurderinger.

Universiteter, høyskoler og fagskoler:

* Trinn 1: Økt fysisk undervisning, jevnlig testing, registrering av alle som er til stede med seteplassering.

* Trinn 2: Økt fysisk undervisning, registrering av alle som er til stede med seteplassering.

* Trinn 3: Generelle smitteverntiltak.

Breddeidrett og fritidsaktiviteter

* Trinn 1: Inntil 100 barn og unge fra samme kommune kan samles innendørs. Inntil 20 voksne kan samles innendørs og utendørs.

* Trinn 2: Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene. Antall deltakere innendørs vil bli vurdert fortløpende. Voksne: Antall deltakere vurderes fortløpende.

* Trinn 3: Ingen antallsbegrensninger for barn og unge. For voksne vil antall deltakere fortsatt vurderes fortløpende.

Sosial kontakt

* Trinn 1: Inntil ti gjester på besøk, men avstandskrav gjelder. Oppfordring til å møtes utendørs.

* Trinn 2: Inntil 20 gjester på besøk. Avstandskrav gjelder. Oppfordring til å møtes utendørs.

* Trinn 3: Generelle smitteverntiltak.

Private arrangementer

* Trinn 1: Inntil 20 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

* Trinn 2: Inntil 50 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

* Trinn 3: Fortløpende vurdering.

Handelsnæringen

* Trinn 1 og 2: Åpent med smitteverntiltak i henhold til bransjestandarden.

* Trinn 3: Generelle smitteverntiltak

Serveringssteder

* Trinn 1: Stenge innslipp og alkoholservering kl. 24. Ikke krav om matservering. Krav om redusert antall gjester og registrering både innendørs og utendørs.

* Trinn 2: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, særlig innendørs.

* Trinn 3: Generelle smitteverntiltak.

Kilde: NTB

