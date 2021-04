Travtips onsdag

V86 SOLVALLA/ÅBY,

ONSDAG 7. APRIL

Norsk seier i kveld?

Det kan finnes flere sikre objekter, men vi tror det aller beste heter 7 Ecurie D. (V86-6) og er trent av nordmannen Frode Hamre på stallen i Vestfold. I sulkyen sitter toppkusk Björn Goop når hingsten årsdebuterer på Solvalla i kveld. Alt tyder på at duoen er en vinnerekvipasje. Hingsten starter på sin femårssesong, men har allerede kjørt inn over 3,2 millioner kroner og har vunnet 14 av sine 17 starter i livet. – Ecurie D. har trent solid i vinter og er klar, lyder det fra Hamre selv.





V86 SOLVALLA/ÅBY (innleveringsfrist kl. 20.30)

1. avd: WINGAITH HENKE (5) – GLOBAL BEST LOVER (4) – PRECIOUS LANE (2) – Black Hill (1) – Gloster Gladiator (10).

2. avd: BLAZE KRONOS (7). Reserve: Kia Ora (4).

3. avd: FROMMING (3) – KADETT BRODDE (7) – JACKMAN (6) – SILENT HONOR (9) – Air Space (2) – Aguero (5).

STRØKET i V86-3: High Colours (8).

4. avd: FIRE N’FURY (4) – GLOBAL BADMAN (2) – BRAMBLING (7) – SYNERGY (1).

5. avd: SUAREZ (9) – FLOYDSIDE AM (7) – Karibean Dreams (10).

6. avd: ECURIE D. (7). Reserve: Forfantone Am (4).

7. avd: BIANCA SISA (1) – ZINKO TOP (5) – GRANDFATHER BILL (4) – L’AMOUR BONANZA (9).

STRØKET i V86-7: Call Me Brodda (8), Joyride Cane (12).

8. avd: BITCOIN D’ARC (4). Reserve: Bridge Jumper (11).

Lite V86-forslag (store bokstaver): 96 kroner (rekkepris 25 øre).

Stort V86-forslag: 360 kroner.





Dagens Dobbel – SOLVALLA/ÅBY (innleveringsfrist kl. 21.40)

Den fireårige vallaken var ekstremt god sist, vi satser finsk og stoler fullt og fast på at Jorma Kontio holder 4 Bitcoin d’Arc (DD-2) fra stallen til Timo Nurmos unna galoppen i kveld. I så fall skal konkurrentene få kjørt seg realt, legg merke til at vårt forslag til bankerspill stormet fra konkurrentene nå sist og kom i mål på en uhyre sterk 1.13-tid over mellomdistanse. Det er det få som greier i denne divisjonen. Nest sist dro han unna til seier og ny egenrekord på 1.14.2 over stayerdistansen 2.640 meter – som også er kveldens oppgave.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Bianca Sisa (1) – Zinko Top (5).

DD-2: Bitcoin d’Arc (4).

(to kombinasjoner à 100 kroner)

Vurdert av Even Elvenes