Tirsdag er skoleferien over, og noen av Oslos skoleelever skal tilbake til skolebenken for første gang på lenge, mens mange fortsatt har hjemmeskole i vente.

Dette er reglene som gjelder:

Barnehagene organiseres på rødt nivå.

Rødt nivå i barneskolen (1. – 4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler som ikke har heldigital undervisning).

Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Det kan bli aktuelt å innføre heldigital undervisning for denne aldersgruppen på andre skoler eller i andre bydeler dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.

Heldigital undervisning for ungdomsskolen, videregående skole og voksenopplæringen i hele Oslo.

På Vestli skole i bydel Stovner har smitten vært høyest i Oslo lenge, og skolen måtte stenge dørene 4. mars, etter at 500 elever hadde havnet i karantene.

Fra takterrassen på nye Vestli skole kan elevene se Oslofjorden i det fjerne. Den ny skolen åpnet i slutten av februar, etter to og et halvt år i brakker – for så å måtte koronastenge bare noen dager senere. (Jens Marius Sæther)

Gleder seg til å se barna igjen

Før påske møtte Dagsavisen rektor Ellen Sundby på Vestli Skole. Dagen før skolestart er hun på jobb i gang med å planlegge ukene som kommer.

– Jeg har sendt ut informasjon til alle ansatte i skolen og AKS for å forsikre meg om at alle vet hva som gjelder. Vi har jo vært stengt i en måned. Jeg gleder meg så mye til å se barna igjen, men jeg håper også inderlig at vi slipper et smitteutbrudd og nye karantener, sier hun.

Sundby er bekymret for hvordan flere uker med karantene har påvirket barnas helse og læring.

I påskeferien sank smittetallene, men byrådsleder Raymond Johansen advarte i VG mot å ta gleden på forskudd. Før påsken testet over 8000 personer seg i gjennomsnitt hver dag, mens lørdag testet omtrent 2200 seg i Oslo, kunne han fortelle.

Både Johansen og Helsedirektør Bjørn Guldvog i FHI sier til avisa at de er usikre på hvor forsiktig nordmenn har vært i ferien, og hvordan dette vil påvirke smittetallene når ferien er over og skolen starter.

Minst mulig skjermtid

Et av grepene rektor Ellen Sundby har bestemt er redusering av skjermtiden.

– Barna har sittet mye inne foran skjermen, og nå som vi endelig får de yngste tilbake på skolen skal vi sørge for at det blir minst mulig skjermtid. Vi bruker noe iPad og skjerm i undervisningen, men det skal ikke bli skjerm under spisepausene eller på AKS. Da blir det høytlesning, utelek, samtaler og brettspill. Barna må få brukt litt andre sider av seg selv. Vanligvis ser vi ofte på film, men det skal det ikke bli noe av – det blir nærmest forbudt med skjerm utenom undervisningen. Barn må få lov til å være barn igjen, på ordentlig.

Sundby håper på å få se 5–7. klasse tilbake på skolen igjen snart, og hadde håpet på å kunne prioritere 7. klasse som har sitt siste år på barneskolen. Før påskeferien hadde de samtaler med elevrådet på skolen.

– Jeg ble veldig overraska over refleksjonene deres. De kom med mange gode innspill til hvordan hjemmeundervisningen kunne bli bedre, og ønsket massetesting av alle elevene. Vi skal ikke undervurdere elevenes synspunkter og hva de tenker om denne tida. De tar det veldig alvorlig, og pandemien har påvirket store deler av barndommen deres.

Planene for massetestinga er ikke klare

Før påske fortalte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK at de var i gang med å planlegge massetesting, og håpet å komme i gang med systematisk og regelmessig testing i skolene kort tid etter påske. Kommunene med høyest smittepress i skolealder vil etter planen bli prioritert.

Leder av Utdanningsforbundet i Oslo Aina Skjefstad Andersen skriver i en SMS til Dagsavisen at de er mest spent på hvor raskt massetestingen kan komme i gang.

– Det er et til tiltak som sammen med andre smittetiltak vil kunne gi en tryggere hverdag for elever og ansatte, skriver hun.

Helseetaten i Oslo forteller at planleggingen fortsatt er i oppstartsfasen, og at massetestingen ikke vil komme i gang i løpet av den første uka.

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, hadde ikke mulighet til å stille til intervju, men byrådsavdeling skriver at det trolig vil komme avklaringer i løpet av morgendagen.

Ingen overgang den første uka

Før påske varslet byrådet at skolene og barnehagene skulle få første uka etter påsken til å tilpasse seg de nye smittevernveilederne som kom 25. mars, og dermed blir det ikke en ny overgang før 9. april.

På Vestli skole er de godt i gang med å sette seg inn i dem, og sørger for å luke ut eventuelle misforståelser. Sundby tror de kommer til å følge dem allerede denne uka.

– Det er ikke så mye å vente på, jeg tror vi er klare til å følge dem, sier hun.

Sundby håper de slipper å åpne for så å stenge igjen, ettersom det sliter på elevene.

Før påske gjennomførte skolen sammen med smittesporingsteamet til sammen fem digitale foreldremøter for henholdsvis 1., 2., 3. og 4. klasse og sammenlagt for 5–7. klasse. På møtene fikk foreldre stille spørsmål om smittesporing, testing og karantene på norsk, somali og urdu.

– Vi må være positive og kreative, og fokusere på hvilke muligheter vi har. Det går f.eks. an å holde foreldremøter digitalt på flere språk slik som vi gjorde, selv om det kan dukke opp noen tekniske utfordringer her og der. Nå er det er viktig at vi viser barna at vi ikke gir opp.