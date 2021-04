24 nye koronatilfeller

I dag melder Drammen kommune om 24 personer som har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

18 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de siste seks. For flere av dem er ikke smittesporingen fullført.

To barnehager og én skole er berørt av smittetilfeller som rapporteres i dag. Ved både Danvik barnehage og Teknabarnehagen Tellus må både barn og ansatte i karantene. I tillegg må en skoleklasse ved Brandengen skole i karantene.

I går ble det meldt om 30 nye koronatilfeller. Disse tilfellene fikk konsekvenser for Lilleløkka barnehage der barn og ansatte måtte i karantene, mens ved Brandengen skole og Åssiden videregående skole var det smittetilfeller som førte til forlenget karantene for elever og lærere.

[ Smittevernoverlege minner om at koronaviruset ikke tar påskefri ]

Smitten på vei ned

– Siden smitten økte kraftig for drøye tre uker siden er det bare to ganger rapportert om færre smittetilfeller enn i dag. Det er selvfølgelig positivt at antallet som får påvist smitte, går nedover. Dette er vi veldig glade for etter flere uker med sterke restriksjoner. Men samtidig oppfordrer vi alle innbyggerne våre til å være ytterst påpasselige og gjøre det de kan for å beskytte seg mot smitte. Vi regner fortsatt med at det er en del smitte som ikke fanges opp, så alle må være klar over at det er en del smitte ute i samfunnet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

For bare noen dager siden var det i gjennomsnitt påvist i overkant av 50 smittetilfeller om dagen over en sjudagersperiode. Nå er tallet nede i drøye 30 for de foregående sju dagene. Og i løpet av de siste 14 dagene er det nå påvist 585 nye smittetilfeller. Dette er 102 tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden for seks dager siden.

– Isolert sett er det ingen tvil om at tallene har gått i riktig retning de siste dagene. Men vi er altså usikre på om dette faktisk betyr at smittetrykket er fallende og det er færre som smittes, eller om det er færre som tester seg som følge av påskeferien og at vi dermed ikke fanger opp alle smittetilfellene. Vi håper selvfølgelig at smittetrykket er i ferd med å reduseres, men er ikke sikre på at dette er tilfellet. I verste fall kan vi få en reprise på ukene etter vinterferien når alle er tilbake fra påskeferien og skal tilbake på jobb og skole, sier kommuneoverlegen.

[ Frelsesarmeen: – Må sende folk hjem uten mat ]

Flest smittet i November

I mars ble det til sammen påvist 1062 nye smittetilfeller. I løpet av denne måneden ble det høyeste tallet på antall smittede i løpet av ett døgn registrert. 23. mars ble det rapportert om 96 nye smittetilfeller i løpet av det foregående døgnet. Sett under ett ble det likevel ikke den verste måneden under pandemien. November er fortsatt den måneden med flest registrerte smittetilfeller. Da ble det til sammen meldt om 1130 nye smittetilfeller.

– Det er to måneder som skiller seg veldig negativt ut. Både november og mars har vært svært krevende måneder med mange smittede og et veldig høyt antall personer i karantene. Vi vet at virusvariantene som dominerer nå, smitter mye lettere enn tidligere varianter. Derfor er vi på ingen måte gjennom denne pandemien ennå, sier John David Johannessen.

Hvis det ikke kommer en oppblomstring igjen etter påskeferien, men antall nye smittetilfeller fortsetter å falle, mener kommuneoverlegen det er grunn til å håpe at vi kan se lyset i tunnelen, selv om ingen må tro at pandemien på noen måte er over ennå.

– Erfaringen fra i fjor var at varmere vær reduserte smittespredningen. Det tror vi skjer i år også, selv om det er snakk om en annen virusvariant. I tillegg er det nå ganske mange som er blitt vaksinert, og i løpet av de kommende ukene er det mange nye som får sin første vaksinedose. Vi kan aldri være sikre, men hvis det ikke kommer en ny smittebølge som følge av påskeferien og vi får vaksinert mange nok i månedene fram til sommerferien, kan vi håpe på at vi unngår nye smittebølger, sier Johannessen.

[ Borettslagsleder på Fjell slår alarm: – De bryr seg ikke ]

Fortsett med smittevernreglene

Han understreker imidlertid at smitten raskt kan blomstre opp igjen, dersom hver enkelt ikke følger smittevernanbefalingene og -reglene så godt som vi bør. Alle som ikke er vaksinerte, må fortsatt belage seg på å holde god avstand til alle andre enn dem man bor sammen med. Dette vil gjelde selv om det blir varmere i været og smittetrykket reduseres. I tillegg gjelder fortsatt anbefalingene om å begrense sosial kontakt så mye som mulig og unngå besøk i hjemmet.

– Alle lenger etter sosial kontakt. Alle savner å ha besøk eller gå på besøk til familie og venner. Det er forståelig når vi har levd med pandemien i over ett år. Men hold ut i noen måneder til, og så er vi forhåpentligvis gjennom den veldig krevende perioden, sier kommuneoverlegen og håper alle har lært en del av de siste ukene.

– Vi advarte tidligere i vinter om at vi kunne ha noen veldig krevende uker foran oss, selv om smittetrykket var lavt og restriksjonene ganske få i Drammen kommune. De advarslene viste seg å være velbegrunnet. Jeg håper alle husker de ukene vi nå har vært gjennom, når vi får ned smittetrykket igjen. Vi er ikke gjennom pandemien, og det skal ikke mye til for at smitten blusser opp igjen. Det er bedre å være litt forsiktige en liten stund til, og så kan vi forhåpentligvis leve mer normalt igjen når vi har fått vaksineringen er fullført. Ingen ønsker en ny smittebølge som den vi har vært gjennom nå, sier han.

[ Erna Solbergs popularitet som statsminister stuper ]