Påskens travtips, dag for dag

V86 ÅBY/SOLVALLA,

ONSDAG 31. MARS

En svensk og en dansk banker?

Kveldens V86-runde deles mellom Åby utenfor Göteborg og Solvalla i Stockholm. Vi minner om spillformen som innebærer åtte løp i rask rekkefølge. Omsetningen er ofte 30–40 millioner og det kan ligge store penger i potten for de dyktigste etter de åtte racene. Kupongene må leveres innen kl. 20.30 – da starter moroa. Vi mener å ha funnet minst én sikker vinner. Vallaken Moses (V86-2) fra Daniel Redéns stall holder skyhøy kvalitet. Seieren sist til ny rekord på 1.10-tallet var imponerende. Hesten stiller ekstremt fint til og vinner lett for Örjan Kihlström? Ellers er også danske Indi di Quattro (V86-3) et mulig sikkert kort. Vi har ettergått dens prestasjoner i vinter, kvaliteten er enorm og det kan bli til at hingsten leder til målstreken er passert.





V86 Åby/Solvalla (innleveringsfrist kl. 20.30)

1. avd: EXPRESS A.P. (1) – DREAM KÅSGÅRD (3).

2. avd: MOSES (2). Reserve: Go West Young Man (5).

3. avd: INDI DI QUATTRO (1). Reserve: Alert Vendil (7).

4. avd: ALESSO (4) – AURORA BOREALIS (1) – SEDIN U.S. (7) – TRICKY TREAT (3).

5. avd: HUNTER DRAGON (6) – MELLBY IRONMAN (8).

6. avd: SUMMIT IN SIGHT (3) – Spickleback Face (5).

7. avd: Alle 15 hestene. Tipslinje: AROSEFORYOU (15) – LOVELY O.O. (13) – UP NEW MOON (1). Outs: WOODBURY WINE (2).

8. avd: GITTE SILVÅKRA (7) – LYCKANS CASH (6) – MOON ZAPPA (1) – LALEH PELLINI (4).

Lite V86-forslag (store bokstaver): 81 kroner (rekkepris 25 øre).

Stort V86-forslag: 432 kroner.





V65 BIRI, SKJÆRTORSDAG 1. APRIL

Lykke er penger inn?

Det er aller meste er usikkert i norsk travsport for tida. De fleste banene på Østlandet er stengt grunnet smitteverntiltak. Biri i Innlandet er unntaket, så om alt går etter planen starter helligdagene med travkjøring der skjærtorsdag. Jakter man en sikker vinner på Mjøsbanen er navnet Lykke (V65-4) verdt å merke seg. Unghoppa fra Indre Østfold ser gnistrende fin ut for tida og har evner som rekker. Vi liker oppgaven hennes, det bør bli gull av det hele.





V65 BIRI (innleveringsfrist kl. 15.20)

1. avd: LESJA PRIMA (2) – RAMSTAD FREKKEN (6).

2. avd: PRINCESS OF MY HEART (3) – FATA MORGANA (4) – Ayita (2) – Easy Credit (1).

3. avd: BEST OF BRANDS (7) – HERA B.R. (12) – QUINZY ROY (6) – Sweet Caroline E.P. (1) – Lady to Run (4).

4. avd: LYKKE (4). Reserve: Pave Sola (1).

5. avd: ARDENTESS (9) – CALL ME FOX (5).

6. avd: DELICIOUS ICE (11) – HARBOUR EIGHTYSIX (2) – LIKEAWALKINTHEPARK (1) – TASSEN H. (3).

Lite V65-forslag (store bokstaver): 96 kroner.

Stort V65-forslag: 320 kroner.





Dagens Dobbel – BIRI (innleveringsfrist kl. 16.45)

Det er ikke lett å finne en sikker vinner skjærtorsdag, men vi våger oss på Delicious Ice (DD-2) som et dristig holdepunkt. Dette er en sterk traver som nylig ble hentet fra Sverige. Dessuten er far og sønn Høitomt – trener Marius og kusk Eirik – dyktige.

Systemforslag 100 kroner:

DD-1: Ardentess (9) – Call Me Fox (5).

DD-2: Delicious Ice (11).

(to kombinasjoner à 50 kroner)





V64 BERGEN,

LANGFREDAG 2. APRIL

(innleveringsfrist kl. 18.15)

1. avd: ENOUGH GENIUS (7) – JUGGHAR BOKO (6) – I DO IT MY WAY (10).

2. avd: VITTORIA B. (4) – ORLANDOSTILE (3) – Concerto De Lou (7) – Well Made (2).

3. avd: KLEPPE VARDEN (8). Reserve: Kleppe Elfina (3).

4. avd: RYMODIN (10) – Åsasvarten (6).

5. avd: MAXUNDALEX (8) – HANDSOME HANK (7) – Super Strong (5) – Schönbrunn (6).

STRØKET i V64-5 (V5-2/DD-1): Welcome S.E. (1).

6. avd: IDU BORK (10) – M.L.’S ODIN (8) – KARMØY FRØYA (3) – HOPPESTUSS PILA R.S. (9) – RYMIX (6).

Lite V64-forslag (store bokstaver): 60 kroner.

Stort V64-forslag: 480 kroner.





V75 HALMSTAD,

PÅSKEAFTEN LØRDAG 3. APRIL

Norske håp i svenske Halland

Det skal kjøres V75-runde i både Sverige og Norge påskeaften. Svenskene først, deretter norsk kveldsstevne på Forus. Flere norske hester stiller i Sverige og har også seierssjanse. Fox Dragon (V75-3) møter tøffe Farlander Am, men med en porsjon flaks finnes det muligheter. Distansen passer meget godt, har man ekstra kroner i lommeboka tas Fox Dragon med. For vår del holder vi litt tilbake og lar ham stå som første reserve. Hoppa Almond Paste (V75-7) med Ole Johan Østre er også et mulig bud. Hun er med på vårt system, for der i gården finnes krefter nok. Den sikreste vinneren? Seiersmaskinen Suarez (V75-4) stikker seg ut og har en god sjanse. I de hele tatt lukter det fine premier av V75-en i Halmstad.





V4 Halmstad (innleveringsfrist kl. 13.25)

1. avd: BLESSED DESIGN (2) – IMMATERIEL D’AM (8) – BOWLER DAY (9) – HENESSI HILL (5) – GLOBAL CASHFLOW (7) – ISADORA QUICK (3) – LAZARUS BOKO (4).

2. avd: ARRIVEDERCI FACE (4). Reserve: Staro Peanut (5).

3. avd: ISIS DES OLIVIERS (1) – FALCON SALI (4) – ADAGIO (3).

4. avd: HOWDY QUICK (3) – Frost Tabac (8) – Lovemelikeyoudo (11) – Västerbo Tramp (14).

Lite V4-forslag (store bokstaver): 42 kroner.

Stort V4-forslag: 168 kroner.





V75 HALMSTAD (innleveringsfrist kl. 15.00)

1. avd: GALANT SISU (1) – DIVANE GODIVA (7) – DARAH BIBO (3) – APPALOOSA (9).

2. avd: GLOBAL BERGKAMP (6) – VAN GILS (5) – Joker of Steel (12) – Sobel Nils (4).

3. avd: FARLANDER AM (15). Reserve: Fox Dragon (10).

4. avd: SUAREZ (7). Reserve: Twigs Got U. (2).

5. avd: FRITJOF (7) – ZLATAN KNICK (5).

6. avd: ELDORADO B. (2) – STOLETHESHOW (7) – Diamanten (8) – Harran Boko (9) – Hickothepooh (12) – Tycon Conway Hall (4) – Speedy Face (1).

7. avd: KAILUA BOKO (5) – ALMOND PASTE (15) – KIRSI BOKO (4).

STRØKET i V75-7 (V5-5): Nothinglike Malena (10).

Lite V75-forslag (store bokstaver): 48 kroner.

Stort V75-forslag: 336 kroner.

NB! V5 på Halmstad utgjøres av de fem siste løpene i V75.





V75 FORUS,

PÅSKEAFTEN LØRDAG 3. APRIL

Kveldsstevne i Stavanger

Norsk V75 starter seint lørdag. Først kl. 18.30 starter stevnet med V5, hovedspillet V75 en time etterpå. Under rådende forhold kan dette bli en suksess: Det er lite å ta seg til for folk flest under åket av strenge smitteverntiltak – og dessuten lokkes det med ekstra jackpotkroner i potten. Kaldblodskongen Odd Herakles (V75-4) stiller til start, men for første gang på lenge kan han bli realt utfordret. Nemlig av svenskeide Philip Ess fra Tjomsland-stallen. Vi løser dette med to markeringer i systemforslagene. Hvem er i så fall bankeren? Momarkens Jens Kristian Brenne reiser den lange veien fra Indre Østfold med uhyre lekre Outcome (V75-3/V5-5). Nå sist var hesten på vei mot tet i første sving da kusken ble for ivrig og kjørte rett i galopp. Uten tull og fra et gnistrende godt spor bak startbilen venter en sikker triumf nå?

V5 FORUS (innleveringsfrist kl. 18.30)

1. avd: MAKSI KING (3) – CORDIALLY (8) – M.S. Star Trotter (4).

2. avd: SMEDHEIM STAUT (10) – Tysvær Mikkel (1).

3. avd: BURNING LOVE E.P. (1) – EUKLID A.T. (3) – Innovation Love (10) – Harley (9) – I Am The Tiger (8).

4. avd: LUCKY QUEEN SOA (3) – THAI EROS (6) – Admiral Knick (8) – Brake Cooling (9) – Pantani (1).

5. avd: OUTCOME (6). Reserve: Kissmymuscles (3).

Lite V5-forslag (store bokstaver): 8 kroner.

Stort V5-forslag: 150 kroner.





V75 FORUS (innleveringsfrist kl. 19.30)

1. avd: BURNING LOVE E.P. (1) – EUKLID A.T. (3) – Innovation Love (10) – Harley (9) – I Am The Tiger (8).

2. avd: LUCKY QUEEN SOA (3) – THAI EROS (6) – Admiral Knick (8).

3. avd: OUTCOME (6). Reserve: Kissmymuscles (3).

4. avd: ODD HERAKLES (8) – PHILIP ESS (4).

5. avd: EASY WINNER (6) – JEANET NEWPORT (8) .

6. avd: VIKING VA BENE (6) – RED BAR (2) – BEL AVIS (3) – CLASSICHAP (8).

7. avd: TANGEN TRYGG (5) – KRINGELAND ENOK (1) – Brenne Banker (8) – Stumne Fyr (6).

Lite V75-forslag (store bokstaver): 64 kroner.

Stort V75-forslag: 480 kroner.





V4 FORUS (innleveringsfrist kl. 20.36)

1. avd: ODD HERAKLES (8) – PHILIP ESS (4).

2. avd: EASY WINNER (6) – JEANET NEWPORT (8).

3. avd: VIKING VA BENE (6) – RED BAR (2) – BEL AVIS (3) – CLASSICHAP (8).

4. avd: TANGEN TRYGG (5) – KRINGELAND ENOK (1) – Brenne Banker (8) – Stumne Fyr (6).

Lite V4-forslag (store bokstaver): 64 kroner.

Stort V4-forslag: 128 kroner.





Dagens Dobbel – FORUS

(innleveringsfrist kl. 21.20)

Er formen på plass, er hesten god nok? Svaret er et utvilsomt ja. Vi bygger vårt DD-spill lørdag kveld med Tangen Trygg (DD-2) som sikker vinner. Kaldblodstraveren vant sist, bærer talent og kan lede til mål er passert.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Red Bar (2) – Viking Va Bene (6).

DD-2: Tangen Trygg (5).

(to kombinasjoner à 100 kroner)