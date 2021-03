Enklere å kildesortere glass- og metallemballasje på hytta

Alle som skal tilbringe påskeferien på hytta og fritidsboligen sin i Fredrikstad kan nå glede seg over at det er satt ut 36 nye returpunkter for glass- og metallemballasje i nærheten av hytteområdene i kommunen. Dette skal gjøre det enklere å kildesortere avfallet riktig. Det skriver kommunen på sine nettsider.

[ «Vi er alle i avfallsklemma – men gjenbruk, kildesortering og gjenvinning er vårt felles ansvar» ]

Nye returpunkter for glass- og metallemballasje i nærheten av hytteområdene i Fredrikstad kommune. (Fredrikstad kommune)

Fornøyd hytteeier

En av dem som er glad for det nye tilbudet er hytteeier Trine-Lise Myklebust, som har hytte ved Humlekjærstranda.

– Jeg er veldig fornøyd med å få muligheten til å legge glass- og metallemballasje i beholder like ved hytta. Jeg har tidligere pleid å samle det opp for å ta det med hjem, men det slipper jeg heldigvis nå, sier hun.

– Befolkningen i Fredrikstad er generelt flinke til å sortere glass- og metallemballasje, men vi ser at det er litt å gå på i hytteområdene. Vi tror at tilgang på returpunkter har mye å si, og vi har derfor satt opp 36 nye punkter for innsamling i Borge, på Kråkerøy og i Onsøy, hvor de fleste hyttene og fritidsboligene i kommunen ligger, sier etatssjef i Etat for vann, avløp og renovasjon, Marianne Holen.

Det er nå over 50 punkter hvor hytteeiere kan levere glass- og metallemballasje i kommunen.

– Mange er flinke på å kildesortere hjemme, og nå blir det mye enklere også for de som er på hytta. Vi ønsker alle hyttegjester en riktig god påske i Fredrikstad og oppfordrer dem til å huske på kildesorteringen også i ferien. Det som kildesorteres gjenvinnes til nye produkter, sier Holen.

Du kan finne fullstendig oversikt over alle returpunktene her.

Fakta om glass- og metallemballasje

I fjor samlet Fredrikstad kommune inn hele 1344 tonn glass- og metallemballasje (2020)

Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes nærmest i det uendelige og er en av de mest miljøvennlige materialene som finnes

Kildesortert glassemballasje blir til ny glassemballasje. I en grønn flaske er det i gjennomsnitt 80 prosent resirkulert materiale.

Materialgjenvunnet metallemballasje kan bli til nye produkter, som verktøy, sykler og hageredskaper.

Når f. eks. aluminium gjenvinnes til nye ting, brukes det 95 prosent mindre energi enn ved produksjon av nytt metall fra fjell og berg.

I Norge kildesorterer vi nok metallemballasje til å lage 300 000 sykler hvert år En gjenvunnet makrell i tomat-boks sparer Co2 tilsvarende 1,5 km bilkjøring

Kilder: Fredrikstad kommune, Sirkel, Grønt punkt og Sirkula





