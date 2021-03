Lørdagens TV-sport, time for time

07.30: Langrenn, Ski Classics, siste renn i vinterens serie, Årefjellsloppet, 100km langt renn med start og mål i Vålådalen i Sverige. Og nettopp svenskene tar nok sammenlagtseirene for begge kjønn. (NRK1, fortsetter på NRK2 før rennet etter plannen avsluttes på NRK1)

10.00: Hopp, verdenscup i skiflyging fra Planica, lagkonkurranse menn. Fredag ble det bare kjørt en omgang på grunn av vindproblemer. Laget er fortsatt preget etter fallet til Daniel-Andre Tande torsdag. (NRK1, Eurosport N)

11.20: Motorsport, Formel 2, Bahrain Grand Prix, første race. Kvalifisering fra 16.00. (Vsport1)

11.30: Fristil, verdenscup i Silvaplana, Sveits: Slopestyle kvinner og menn, finaler. (TV2 Sport2)

13.00: Fotball, engelsk 2. divisjon (38. runde): Forest Green – Bolton. (Vsport1)

13.00: Motorsport, Formel 1, tredje treningsrunde foran Bahrain Grand Prix. (Vsport+)

13.00: Hopp, verdenscup kvinner i Tsjajkovskij, Russland (HS102): Lagkonkurranse. 4. renn i Blue Bird-konkurransen. (NRK1)

13.15: Motorsport, MotoGP, tredje treningsrunde foran Qatar Grand Prix i Doha. Kvalifisering fra 15.30. (Vsport3)

15.00: Golf, WGC – Dell Technologies Match Play (10,5 mill. dollar), fjerde spilledag fra Austin, Texas. Og her er altså Viktor Hovland allerede slått ut dessverre. (Vsport Golf)

15.00: Fotball, europeisk VM-kvalifisering menn (2. kampdag): Gruppe G: Montenegro - Gibraltar fra Podgorica. Hjemmelaget kan sikre seg seks poeng foran møtet med Norge kommende tirsdag etter at laget slo Latvia 2-1 i åpningskampen onsdag. (TV2 Sport1). Gruppe: H: Russland – Slovenia fra Sotsji. Bortelaget overrasket stort ved å slå Kroatia i den første kampen og kan gi russerne trøbbel i OL-byen fra 2014. (TV2 Sport Premium)

15.00: Sykling, Volta a Catalunya i Spania, verdenstouren (7 av 33): 6. etappe, 193,8 km Tarragona – Mataró. (TV2 Sport2, Eurosport 1)

16.00: Fotball, engelsk League One (38. runde): Peterborough – Accrington. (Vsport1)

16.00: Tennis, ATP Masters 1000, Miami Open, andre runde. (Eurosport N)

17.40: Motorsport, Formel 2, Bahrain Grand Prix, andre race. (Vsport+)

18.00: Fotball, europeisk VM-kvalifisering menn (2. kampdag): Gruppe G: Norge - Tyrkia fra Málaga. Dette er såkalt hjemmekamp for Norge, som spilles på nøytral grunn i Spania. Norge stiller antagelig med Kristoffer Ajer i midtforsvaret i en kamp der godt forsvarsspill blir en avgjørende nøkkel til seier. Martin Ødegaard trente fredag, men det blir først avklart noen timer før avspark om han spiller fra start etter overtråkket han fikk mot Gibtaltar. (TV2), Nederland - Latvia fra Amsterdam. Nederland må bygge seg opp i Norges gruppe etter åpningstapet for Tyrkia onsdag. (TV2 Sport1). Gruppe H: Kroatia – Kypros fra Rijeka. Hjemmelaget forventes å kjøre over gjestene her for å komme på sporet igjen etter tapet i åpningskampen. (TV2 Sport2)

18.05: Håndball, tysk Bundesliga menn (23. runde): Flensburg-Handewitt – Kiel. (Vsport1)

18.30: Fotball, engelsk superliga kvinner (18. runde): Manchester City – Reading. (Vsport2)

19.00: Golf, PGA-turnering menn (3 mill. dollar) i Punta Cana, Dominikanske republikk med Kristoffer Ventura. (Eurosport 1)

20.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights. (Vsport+), Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets. (Vsport1)

20.00: Tennis, ATP Masters 1000, Miami Open, andre runde. (Eurosport N)

20.45: Fotball, europeisk VM-kvalifisering menn (2. kampdag). Gruppe A: Serbia – Portugal fra Beograd. (TV2 Sport1). Gruppe E: Tsjekkia – Belgia fra Praha. (TV2 Sport Premium)

23.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,8 mill. dollar) i Carlsbad, California. (Viasat Golf)

00.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers. (Vsport1), Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning. (Vsport2)

00.30: Motorsport, Nascar Truck Series, Pintys Truck Race on dirt fra Bristol Motor Speedway i Tenneesee. (Vsport3)

04.00: Ishockey, NHL: Calgary Flames - Winnipeg Jets. (Vsport1)