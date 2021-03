Kjell Ingolf Ropstad følger Høyre og opphever blokkeringen av AAP-aksjonsleder

Det var i midten av mars at drammenser Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen, fortalte at hun følte ytringsfriheten ble tatt fra henne, da flere partier og politikere blokkerte henne på sosiale medier, slik hun ikke lenger fikk kommentere på politiske innlegg.

En av disse var barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, der kritiske spørsmål fra Thoresen på politikerens Facebook-side ble fjernet, og Thoresen ble så blokkert.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg har også blokkert Thoresen, og da Dagsavisen Fremtiden i forrige uke fortalte at også Høyre hadde gått til skrittet med å utestenge AAP-lederen fikk det Eirik Faret Sakariassen (SV) til å stille et skriftlig spørsmål til Ropstad, der han ba ministeren redegjøre for hvorfor han valgte å blokkere Thoresen.

AAP-aksjonen er en landsomfattende forening som har til formål å arbeide for best mulig velferdsordninger og hjelp til de som blir langvarig syke, er skadet eller uføre.

dødshjelp-sak Eirik Faret Sakariassen (SV) synes det er urovekkende at sentrale politikere blokkerer talerørene til sårbare grupper på sin Facebook-side.

Gjør det samme som Høyre

Fredag svarte Ropstad at han nå har opphevet blokkeringen, slik Thoresen igjen kan kommentere på hans politiker-Facebook-side.

Eirik Faret Sakariassen (SV) synes det er bra at Ropstad nå velger å avblokkere Thoresen. Men synes det er urovekkende at KrF-lederen valgte å stenge henne ute i utgangspunktet.

– Dette er ikke KrF verdig å stenge ute folk som er et talerør for sårbare mennesker, for å vise et glansbildet av seg selv, spesielt ikke KrF som har vært så opptatt av sårbare mennesker, sier han og legger til at han har hatt en god dialog med AAP-aksjonens leder selv, og ikke kan skjønne hvorfor hun blir anklaget for å bryte retningslinjene til Facebook-sider.

Høyres sjef for digitale medier, Cecilie Victoria Jensen, innrømmet i mars at hun ikke kunne finne årsaken til hvorfor Thoresen ble blokkert på deres Facebook-side rundt juletider i fjor. Også her ble blokkeringen opphevet etter press fra medlemmer og sentrale politikere.

Leder for AAP- aksjonen, Elisabeth Thoresen, er tatt inn i varmen igjen på Ropstads Facebook-side. (Stian Lysberg Solum)

Større takhøyde

Kjell Ingolf Ropstad skriver i sitt svar at dersom personer blokkeres fra hans politikerside på Facebook, så er det på bakgrunn av brudd på sidens retningslinjer.

Han begrunner oppheving med at det har gått lang tid siden blokkeringen ble gjort.

Thoresen fastholder at hun har stilt kritiske og direkte spørsmål til politikere og partier, men aldri har brutt retningslinjene på sidene deres.

– Her må de nok ha større takhøyde for kritikk, mener hun.

Ropstad trekker fram e-postadressen til departementet hans som en mulig kommunikasjonskanal. Dette har Thoresen ingen tro på.

– Det vil bare føre til at mailen blir sendt videre til departementet og at det da blir ingen dialog med Ropstad selv.

