Live-sendingen på 17. mai ryker – har ikke nok penger

– Det var flertallet enige om i 17 mai komiteen, forteller leder for 17. mai komiteen, Mads Hilden (Ap).

På den lokale sendingen kunne drammenserne blant annet se båtkortesje fra Tangen båthavn, veteranbilkortesje gjennom hele kommunen, og et digitalt barnetog som gjorde at den kanskje største tradisjonen likevel ble holdt ved hevd.

Dette er på grunn av store oppstartskostnader. Tidligere leide de scenen som var bygget av KulturAid på Quality Hotel River Station i samarbeid med Drammens Tidende, Drammen kommune og Byen Vår Drammen.

Ifølge Wilfred Vuillaume, virksomhetsleder for Arrangement og Aktiv fritid i Drammen, var produksjonskostnadene for sendingen i fjor på 370.000 kroner.

– Digitale arrangementer krever god kvalitet på lik linje med en TV-produksjon dersom man skal holde på folks oppmerksomhet på nett.

Mads Hilden trekker frem at en 17. mai-sending også konkurrerer med nasjonale TV-sendinger som hos NRK og TV2. Hilden har ikke tall på hvor mange som fulgte den lokale sendingen i fjor, men sier at de fikk mange positive tilbakemeldinger.

Istedenfor ny 17. mai-sending kommer komiteen til å opprette en egen Facebook-side der de oppfordrer alle til å dele bilder som skaper 17. mai stemning.

Korpsene og kor har ikke fått øvd

– De øremerkede midlene vi får ønsker vi heller å bruke på utleie av lokaler, slik at korps og korene får øvd, sier han.

Han håper virkelig at det blir kor og korpsmusikk i år også, slik som i fjor, da korpsene og korene oppsøkte ulike steder i byen og spilte musikk for drammensere.

– Men realiteten er at de store korene ikke har fått øvd på grunn av restriksjonene. De føler litt på det å spille musikk som de ikke har fått øvd til. Noe som er helt forståelig, men vi håper selvsagt på bedre vær eller noen lettelser av restriksjonene for at de skal få øvd før den store dagen kommer, sier han.

Hvis alt går etter planen, lover jeg en storslått feiring for drammensere til neste år — Mads Hilden, leder for 17. mai-komiteen

Spar på is og godteri

Hilden ønsker nå hjelp fra foreldre og skoler i byen.

– I fjor var skolene veldige flinke til å snakke om 17. mai med barna, slik de fikk en hel uke i forkant med informasjon om grunnlovsdagen for å skape 17. mai-stemning. Vi håper at skolene gjør det samme i år, sier han, og nevner at det er trist at første og andreklassingene på grunnskolen ikke har opplevd følelsen av å gå i barnetoget.

– Her må foreldrene på banen, og spare på å gi is og godteri til selveste dagen, siden dagen er kjent som den store is-dagen, sier Hilden.

Tradisjonelle markeringer som kransenedleggelse og viktige taler vil bli markert, men i mindre skala. Kommunen håper også på mindre lokale arrangementer.

– Men alt må plass etter at vi får vite hvordan restriksjonene blir på det tidspunktet. For oss i komiteen er det viktig at alt vi skaper av liv og røre er trygt, sier han.

Hvis alt går den riktige veien, så lover Hilden en storslått fest for innbyggerne i Drammen i 2022.

Den endelige planen for 17. mai kommer tidlig i mai.

