– Arbeidsfolk er våre kjernevelgere

Nedre Glomma-regionen stakk av med de to fremste plassene på Østfold Arbeiderpartis valgliste. Indre Østfold fikk tredjeplassen, som også er regnet som en kampplass. Siden det skal være likt fordelt med kvinner og menn på de første plassene, måtte det innstilles en kvinne på fjerdeplass. Shakeel Rehman, som var Moss Aps fremste kandidat, måtte dermed ta til takke med femteplassen.

– Hvor motiverende er det?

– Vi burde hatt en Mosserepresentant på plass allerede for fire år siden. Men når situasjonen er blitt slik, må vi gjøre det beste ut av det. På Østfold Aps årsmøte fikk vi slått fast at Østfoldrepresentantene skal sikre interessene for innbyggerne i Moss. Det gjelder en raskere løsning av trafikkproblemene. Byggingen av riksvei 19 må prioriteres. Arbeidet med togtraseen må gjennomføres innen tidsfristen. Og våre stortingsrepresentanter må jobbe samlet for at den nye Politihøgskolen blir plassert i Moss. Jeg tror at både våre partivenner i Nedre Glomma-regionen og i Indre Østfold forstår at Moss ikke må neglisjeres, selv om vårt lokale partilag ikke blir representert på Stortinget, sier Shakeel Rehman.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide må sørge for at riksvei 19 gjennom Moss blir prioritert, sier Shakeel Rehman (Ap). Samferdselsminister Knut Arild Hareide må sørge for at riksvei 19 gjennom Moss blir prioritert, sier Shakeel Rehman (Ap). (Paul Norberg)

Ørnen må lære å fly igjen

Det er nå 12 år siden Østfold Ap fikk valgt inn fire stortingsrepresentanter. I 2009 fikk Østfold Ap 39,3 prosent av fylkets stemmer. Valget i 2013 ga en nedgang på 4,4 prosent, sammenlignet med 2009-valget. Mens det ble en ytterligere nedgang på 2,9 prosent til 32,3 prosent ved 2017-valget. I år har Arbeiderpartiet på landsbasis vaket rundt 20–22 prosent på gjennomsnittet av meningsmålingene (kilde: poll of polls). Men valgkampen har ikke begynt for fullt ennå, og Shakeel Rehman mener at mye kan endre seg i løpet av de siste målingene.

– Arbeiderpartiet har vært ørnen i norsk politikk. Nå må vi lære å fly på nytt, og vi må innse at vi ikke kan favne alle fra A til Å. Vi må prioritere, og det er arbeidsfolk som er våre kjernevelgere. Vi har nå utformet et program som treffer godt på arbeidslivspolitikk, klima, miljø, helse og utdanning.

– Jeg gleder meg også til å begynne å jobbe med tillitsreformen. Den er viktig, for dette er en reform som skal sørge for at ansatte i offentlig sektor bruker mindre tid på rapportskriving og langt mer tid på velferdstjenester som gir innbyggerne et trygt liv. Ved å gi offentlig ansatte mer tillit og mulighet til å bruke sin faglige kompetanse kan vi skape enda bedre helsetjenester, eldreomsorg og oppvekstvilkår ute i lokalsamfunnet. I flere tiår har markedsprinsipper, såkalt «New Public Management» vært rådende for å effektivisere offentlig sektor. Jaget etter innsparinger har gått foran kvaliteten på tjenestene. Fagbevegelsen har lenge jobbet for en tillitsreform som skal bygge på trepartssamarbeidet mellom politikere, ledere og de ansatte. Dette er en reform jeg gleder meg til å jobbe videre med, sier Shakeel Rehman.

Norgesmodell mot sosial dumping

Arbeiderpartiet har lansert «Trygt arbeid til alle» som et løfte i valgkampen. Hvordan skal dette løftet innfris?

– Vi skal bekjempe sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet. Det er viktig å sikre en nasjonal seriøsitetsmodell. I Moss har vi vedtatt hovedtrekkene i det som kalles Oslomodellen. Den stiller strenge krav til sikkerhet på arbeidsplassen, krav til fagkompetanse og lærlingplasser. Det dreier seg også om å opprette standardkontrakter som stiller krav om tarifflønn, og det handler om å gjøre det attraktivt å bli fagarbeider. Skien har utarbeidet en lignende modell for arbeidslivet, og flere byer har laget ulike modeller for organisering av arbeidslivet, som begrenser bedrifters muligheter til å drive med sosial dumping. Det aller beste hadde vært å sikre en Norgesmodell, slik at vi har det samme settet med regler over hele landet. Det vil Arbeiderpartiet prioritere når vi får en rødgrønn regjering. Vi vil også jobbe hardt for å sikre en ungdomsgaranti, der unge mennesker sikres enten en arbeidsplass eller rett til utdanning.

– Men Arbeiderpartiet vil beholde EØS-avtalen, som gir rett til fri flyt av arbeidskraft innenfor EUs grenser. Er ikke det selve årsaken til vi har omfattende sosial dumping?

– Det er flere årsaker til problemene i arbeidslivet. EØS-avtalen pålegger Norge mange vedtak, der vi selv ikke har særlig påvirkningsmulighet. Men EØS er også en kanal inn i EU. Hvis vi greier å etablere en Norgesmodell mot arbeidslivskriminalitet, og for et bedre arbeidsliv, så kan vi også jobbe for å få etablert en Europamodell for bekjempelse av sosial dumping, sier Rehman.

– Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) tror at EØS-avtalen kan bli det store stridsspørsmålet i valgkampen. Hva tror du?

– Nei, det tviler jeg på. De fleste partier vil avklare sitt forhold til EØS før valgkampen.

Aktivt, offentlig eierskap

Shakeel Rehman forteller om en stor satsing på fornybar energi når det gjelder klimautfordringene. Arbeiderpartiet vil også slåss for å styrke velferdsstaten, slik at ingen unge faller utenfor, og et system der eldre kan kjenne seg trygge. Da Ap og fem samarbeidspartier overtok ledelsen av Moss kommune, måtte store, private selskaper vike plassen for offentlig drift av helseorganisasjonene. Shakeel Rehman mener at den borgerlige regjeringen har allergi mot offentlige selskaper. Han ser for seg at en eventuell rødgrønn regjering vil sikre et langt sterkere offentlig eierskap til selskaper som ivaretar landets arvesølv. Slik som valseverkene til Norsk Hydro, som Solberg-regjeringen ville selge til amerikanske kapitalkrefter.

Den borgerlige Solberg-regjeringen har allergi mot offentlige selskaper. — Shakeel Rehman (Ap)

Kvikkleire i Moss

Men vi er nødt til å få en vurdering av noen spørsmål som gjelder Moss. Han erkjenner at han ble overrasket da de nye rapportene om store kvikkleireforekomster ble presentert.

– Som politikere må vi stole på fagekspertisen. Vi skulle ha ønsket at vi fikk de nøyaktige kvikkleiredataene allerede for fire år siden. Nå må vi forholde oss til de undersøkelser som er gjort, og når det skal bygges videre, skal sikkerheten være i høysetet. Fagmyndighetene vil stenge Fjordveien mens det videre arbeidet med togstasjon og togspor gjennomføres. Dette er en del av sikkerhetsstrategien.

– Kan det bli aktuelt å endre valg av togtrasé?

– Det er gjort mange nasjonale vedtak om at den skal bygges der arbeidet er igangsatt. Nå må vi sørge for å få bygd den valgte traseen på en god og sikker måte. Det er umulig å tenke seg en omkamp nå, mener Shakeel Rehman.

[ Anbefaler å stenge Fjordveien i tre år for å sikre området mot skred ]

Ferjepriser

Selv om han satser på en aktiv valgkamp for Arbeiderpartiet, er han ikke fornøyd med alle partiets kampsaker. Ap sentralt går inn for at ferjeprisene skal halveres over hele landet. I Moss vil det ventelig føre til enda mer gjennomgangstrafikk. For da blir Bastøferja mer attraktive for mange som i dag kjører Oslofjordtunnelen eller gjennom Oslo.

– Jeg forstår at pendlere på Vestlandet og i Nord-Norge trenger en lavere ferjeavgift. Men den bør kunne differensieres. Strekningen Moss-Horten er landets mest trafikkerte strekning. Det er ikke behov for å sette ned ferjeprisene her. Hvis dette likevel blir aktuelt, må vi kreve en enda raskere løsning med bygging av ny riksvei 19 gjennom Moss, sier Shakeel Rehman.

Han meldte seg inn i AUF i 2003, og ble aktivt medlem med tillitsverv i 2005. Shakeel ble første gang valgt inn i Moss bystyre i 2007, og har siden den gang vært bystyrerepresentant.

Fakta

· Ved valget i 2017 fikk Østfold Ap tre stortingsrepresentanter: Stein Erik Lauvås, Elise Bjørnebekk-Waagen og Svein Roald Hansen.

· Det er 44 år siden Østfold Ap hadde så mange som fem stortingsrepresentanter. Ved valget i 1977 fikk partiet 51,4 prosent av stemmene i fylket.

· Sist gang Østfold Ap hadde fire representanter, var i 2009.

· Det dårligste resultatet for Østfold Ap i etterkrigstida, var i 2001. Da fikk fylkespartiet 27,8 prosent, og det holdt til to representanter.

· På landsbasis fikk Ap 24,3 prosent av stemmene i 2001.

· Tendensen er at Ap i Østfold har høyere oppslutning enn partiets landsresultat. Siden valget i 2001 har Østfold Ap hatt et valgresultat som er mellom 3,0 og 4,9 prosentpoeng høyere enn landsresultatene.

