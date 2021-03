D-dag for Ullevål: Tirsdag kan være siste frist for å redde sykehuset

Senterpartiet, SV og Rødt har samlet seg om et forslag i Stortinget om å redde Ullevål sykehus. De krever at salg av tomta og rivning av bygg på Ullevål skal stanses fram til alle spørsmål er avklart, og samtidig at regjeringen skal sette i gang med en ny, omfattende utredning av hvordan Oslos nye sykehusstruktur skal se ut som skal behandles i Stortinget.

Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet har allerede sagt at de vil stemme mot. Frp ønsker ikke å fortelle hva de vil stemme før innstillingen skal avgis tirsdag, opplyser både begge Frps helsepolitiske talspersoner Kari Kjønaas Kjos og Morten Stordalen til Dagsavisen.

En av folkene bak forslaget, partileder i Rødt Bjørnar Moxnes, mener det er viktig at Frp støtter saken, selv om det ikke vil gi dem flertall for å bevare Ullevål.

– Hva Frp lander på vil kunne ha betydning. Det er viktig med tanke på å legge press på det siste partiet vi må ha med oss for å samle opposisjonen, Arbeiderpartiet, sier Moxnes.

Ap har snudd

For selv om Arbeiderpartiet på Stortinget er imot at Oslo skal få tre store sykehus og støtter regjeringens planer om å legge ned Ullevål til fordel for nye sykehus på Gaustad og Aker, har det vært bevegelse i Ap. Oslo Ap vedtok i vinter å snu i Ullevål-spørsmålet, og har nå vedtatt at de ønsker å bevare sykehusdrift på Ullevål.

Det kan få betydning for hva Ap mener om spørsmålet etter valget til høsten.

Frp på Stortinget har tidligere sagt at de ønsker en ny utredning av Ullevål-alternativet, og Oslo Frp har hele veien vært imot nedleggelse av Ullevål sykehus. Da låneramma på 29 milliarder for de nye sykehusene ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2020, sa daværende sykehuspolitisk talsperson i Frp, Jan Steinar Engeli Johansen, at Frp hadde tapt diskusjonen om dette internt i regjeringen.

Oslo Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde har tidligere i vinter også holdt en interpellasjon i Stortinget om nettopp en ny utredning av Ullevål sykehus. Samtidig sa han også da at Frp på Stortinget enda ikke hadde landet i spørsmålet.

– Frp trenger ikke stemme for hele vårt forslag. Det er mulig å bare stemme for punktene som hindrer salg og irreversible inngrep. Det får de bestemme selv, men det er dumt om mulighetene for å redde Ullevål nå lukkes, sier Moxnes.

Siste tog

Selv om alt peker i retning av at Stortinget ikke kommer til å vedta å redde Ullevål sykehus, også selv om Frp skulle stemme for en redningsoperasjon, mener Moxnes at siste tog ikke har gått.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes. (Mina B. Ræge)

– Det er ikke sikkert Helse sør-øst kommer til å sende inn gravemaskiner og begynne rivning nå midt i en pandemi. Men om vi vinner ville det være en viktig sikring. Oslo Ap har jo snudd, så spennende ting kan skje på Stortinget, sier Moxnes.