Søndagens TV-sport, time for time

07.55: Langrenn, SkiClassics, Tåssåsen Criterium, 64km klassisk for kvinner og menn. Dette er siste renn i SkiClassics. Det skulle egentlig vært arrangert i Finland, men er flytttet til Vålådalen i Sverige, der Vålådalsrennet gikk lørdag. Der vant Ebba Andersson i sin gjesteopptreden i kvinnklassen og Emil Persson, så får vi se hvor mange som stiller opp i dag. I motsetning til lørdag venter flat løype over to runder. (NRK1)

09.00: Alpint, verdenscupfinale i Lenzerheide, Sveits: Storslalåm kvinner, 1. omgang. (TV2, SVT1)

09.30: Snowboard, verdenscup i Berchtesgaden, Tyskland: Parallellslalåm lag. (Eurosport N)

10.30: Alpint, verdenscupfinale i Lenzerheide: Slalåm menn, 1. omgang. Henrik Kristoffersen ble nummer 9 i storslalåmfinalen lørdag. Og hva kan verdensmester Sebastian Foss-Solevåg varte opp med når alpinsesongen avsluttes? (TV2, SVT2)

10.30: Golf, Magical Kenya Open (1 mill. euro), Europatouren for menn, siste spilledag. (Viasat Golf)

11.00: Kombinert, verdenscup menn i Klingenthal: Hopp (HS140). Sesongens siste konkurranse. Men der Jarl Magnus Riiber avgjorde kampen og vant verdenscupen i går. (NRK1, Eurosport N)

12.00: Alpint, verdenscupfinale i Lenzerheide: Storslalåm kvinner, 2. omgang. (TV2, SVT2)

12.30: Fotball, italiensk Serie A menn, 28. runde: Hellas Verona – Atalanta. (Strive TV)

13.00: Fotball, skotsk eliteserie menn, 33. runde, siste før delingen: Celtic – Rangers. (Vsport+)

13.00: Hopp, verdenscup kvinner i Nizjnij Tagil (HS97), 2. renn i Blue Bird-konkurransen. (NRK2)

13.00: Skiskyting, verdenscup i Östersund: Fellesstart 12,5 km kvinner. Æresrunde for Tiril Eckhoff dette. Men Marte Olsbu Røiseland vant lørdag. (NRK1, Eurosport 1)

13.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 26. runde: Hoffenheim – Mainz. (Vsport2)

13.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn, 26. runde: Greuther Fürth – FC Nürnberg. (Vsport3)

13.45: Alpint, verdenscupfinale i Lenzerheide: Slalåm menn, 2. omgang. (TV2, SVT1)

14.30: Fotball, engelsk FA-cup menn, kvartfinale: Chelsea – Sheffield United fra Stamford Bridge. (Vsport1)

14.30: Sykling, Trofeo Alfredo Bindo, UCI World Tour for kvinner. (Eurosport N)

14.45: Kombinert, verdenscup menn i Klingenthal, Tyskland (flyttet fra Schonach): 10 km langrenn. Og her går kombinertsesongen i mål. (NRK1, Eurosport 1)

15.00: Fotball, italiensk Serie A menn, 28. runde: Juventus – Benevento. (TV2 Sport1), Sampdoria – Torino. (Strive TV)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 26. runde: Hertha Berlin – Leverkusen. (Vsport2)

15.30: Skiskyting, verdenscup i Östersund: Fellesstart 15 km menn. En norsk thriller avslutter verdenscupen i skiskyting. Etter lørdagens kollaps på skytingen har Johannes Thingnes Bø bare ni poengs ledelse ned til Sturla Holm Lægreid i sammendraget. Skal vinterens store skiskytter-komet også knipe verdenscupen? (NRK1, Eurosport 1)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn, utsatt fra 18. runde: West Ham United – Arsenal fra London Stadium. Arsenal og Martin Ødegaard ligger sju poeng bak West Ham med like mange kamper spilt. (TV2 Sport Premium)

16.00: Håndball, OL-kvalifisering kvinner, Montenegro - Romania. Etter at de norske håndballjentene vant med ett mål for lite over Romania lørdag, er det denne kampen som avgjør om Norge kommer til OL, eller ikke. Hvis Montenegro tar poeng, er Norge sikret avansement. Hvis Romania vinner med fem mål eller mer er det bare å finne fram regnearkene. (Eurosport Norge)

16.30: Sjakk, Meltwater Champions Chess Tour, niende dag. (TV2 Sport2)

16.30: Fristil, verdenscup i Aspen, Colorado: Halfpipe kvinner og menn, finaler. (Eurosport 1)

17.05: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 30. runde: Lille – Olympique Nimes. (Vsport+)

18.00: Fotball, engelsk FA-cup menn, kvartfinale: Leicester City – Manchester United fra King Power Stadium. United jakter sitt første trode under Ole Gunnar Solskjær, men det er uansett langt fram. Byrival City bl klar for semifinale lørdag. (Viasat 4)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 26. runde: Freiburg – Augsburg. (Vsport1)

18.00: Ishockey, NHL: Pittsburg Penguins – New Jersey Devils. (Vsport2)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn, 28. runde: Atlético Madrid – Alavés. (Strive TV)

19.30: Motorsport, Nascar Cup Series, Quick Tri 500 fra Atlanta Motor Speedway. (Vsport3)

20.00: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn, 27. runde: Ajax – ADO Den Haag. (Vsport+)

20.00: Snowboard, verdenscup i Aspen, Colorado: Halfpipe kvinner og menn, finaler. (Eurosport 1)

20.03: Golf, PGA-turneringen Honda Classic (7 mill. dollar) fra Florida. (Eurosport N)

20.30: Fotball, engelsk Premier League, fra 29. runde: Aston Villa – Tottenham fra Villa Park. (TV2 Sport Premium)

20.45: Fotball, italiensk Serie A menn, 28. runde: Roma – Napoli. (Strive TV)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 30. runde: Lyon – Paris Saint-Germain. (Vsport1)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn, 28. runde: Real Sociedad – Barcelona. (TV2 Sport1)

21.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Florida Panthers. (Vsport2)

23.00: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights. (Vsport1)

01.30: Ishockey, NHL: Dallas Stars – Nashville Predators. (Vsport2)