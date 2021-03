Kruse Smith signerer opsjon med Nye SUS for 76,5 millioner

Det skriver Helse Stavanger i en pressemelding.

– Vi er glade for å ha dette på plass og signert, slik at vi nå kan holde farten oppe sammen med Kruse Smith. De er allerede godt i gang med betongarbeidene på underetasjene på utvidelsen av behandlingsbygget, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS.

[ Strid om tomt i Kvernevik ]

Har arbeid fram til høsten 2022

Dermed har Kruse Smith samlet vunnet kontakter med Nye SUS på over 763 millioner kroner inkludert mva. Kruse Smith er i gang med leveransen, og etter en tid med dialog rundt omfanget er avtalen signert. Entreprenøren har arbeider på byggeplassen for Nye SUS fram til høsten 2022.

– Vi hadde opsjon på å utvide vår avtale om å levere råbygget til Nye SUS, og den opsjonen får vi nå utløst. Det har vært noen gode prosesser om omfang og hvilke oppgaver som skal legges inn i avtalen, sier Kristin Stømer Frafjord, regiondirektør i Kruse Smith.

– Det er fint at vi utvider oppgavene våre på Nye SUS. Særlig kjekt er det at vi får til en effektiv drift av riggen vår på byggeplassen videre. På bemanningssiden jobber vi også smart ved at vi planlegger på litt sikt å leie inn ledig personell fra andre entreprenører. Det er mye vinn-vinn i dette prosjektet, legger hun til.

Videre i pressemeldingen står det at Kruse Smith etablerte i november 2019 en betongfabrikk på byggeplassen som forsyner prosjektet med kortreist og miljøbesparende betongelementer, og der er det fortsatt full produksjon. Samlet har entreprenøren vunnet kontrakter for over 763 millioner kroner inkludert mva., for råbygget, betongarbeider og parkeringshus for ansatte til det nye universitetssykehuset. Parkeringshuset for ansatte ble ferdigstilt tidlig i 2020.

[ Vil si ja til 71 nye boliger på Nore Sunde ]