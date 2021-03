Advarer Østfold-kommunene mot å stenge skoler

- Det ropes nå om nedstenging fra mange kanter, men vi kan ikke la panikken ta oss. Å stenge skoler og barnehager er et svært inngripende tiltak med enorme negative konsekvenser for barn og unges liv, sier Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram.

Hun henviser også til at FHI advarte Oslo mot å stenge skoler, og mente rødt nivå var best.

[ Glemmen-elev Sander (18): – Ulike smitteverntiltak isolerer oss og gjør at mange sliter med å ha det bra med seg selv (+) ]

Rammer sårbare barn

Folkehelseinstituttet skrev i sine råd til Oslo kommune at det er svært usikkert om det mest effektive tiltaket er å stenge skolene. Smittetallene økte sterkt i vinterferien på tross av stengte skoler og barnehager, ifølge tall fra FHI.

- Vi ber nabokommunene om å ikke ta forhastede beslutninger, men heller sette inn sterke smitteverntiltak i skoler og barnehager, kombinert med sterke kontaktreduserende tiltak ellers i samfunnet. Dette er det samme rådet som FHI ga Oslo-byrådet før nedstengingen mandag, sier Sydgård.

Redd Barna peker på at fysisk stengte skoler rammer barn i allerede sårbare livssituasjoner og fattigdom svært hardt, og at flere blir utsatt for psykisk og fysisk vold, eller overgrep på nett. Det har også vært en økning i psykiske lidelser som spiseforstyrrelser, angst og depresjoner under koronapandemien.

- Vi forventer at regjeringen nå kommer med en stor krisepakke som øremerkes til barn og unge, avslutter Sydgård.

[ Psykologens råd til tenåringsforeldre: – Ingen skal isolere seg sosialt (+) ]