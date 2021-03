Smittetallet i Moss synker

Ingen av de smittede er under atten år. Det totale antallet som har fått påvist korona gjennom hele pandemiperioden er 1395.

Selv om det var et lavt smittetall tirsdag 16. mars, har Moss kommune innført rødt nivå ved alle skoler og barnehager i Moss

I de nasjonale reglene som nå gjelder for hele fylket står det følgende om skoler:

“Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.”

Nye koronatiltak

Fra kl. 24.00 natt til tirsdag 16.mars innførte regjeringen tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i hele Viken fylke og i Gran kommune i Innlandet fylke. Tiltakene varer til og med søndag 11. april. Les mer om tiltakene innført på regjeringen nettside: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/

Nær 5.000 testede på tre uker

Totalt er det gjennomført 4.962 tester ved testsenteret på Rygge de siste tre ukene:

Uke 8: 806

Uke 9: 1604

Uke 10: 2552

Smittekilder

Smittetilfellene i uke 9 og 10 har vært i form av klynger ved skoler og barnehager. Moss kommune opplyser om flere smittetilfeller tilknyttet et ishockeylag, blant helsepersonell, og hos personer tilknyttet rusmiljøet. Det har også vært enkelte sporadiske tilfeller, og smitte hos personer som har vært blitt smittet i andre kommuner.